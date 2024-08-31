"Türkiye'nin garantörlüğü yaşamsal öneme sahip"

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Lefkoşa’da Dr. Küçük Bulvarı’nda düzenlenen resmigeçit töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığı ilhamla, vatana, millete yakışır şekilde onurunu kimsenin ayakları altında çiğnetmeden Kıbrıs’taki varlık mücadelesini bugünlere kadar getirdiğini belirtti. Tatar, Kıbrıs Türk halkı için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin caydırıcı güç olarak Kıbrıs’taki varlığının yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Çanakkale Savaşlarından sonra Kurtuluş Savaşı yoluna çıktığını ifade ederek, Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkışı, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’un ardından 30 Ağustos’ta Büyük Zaferinin kazanıldığını söyledi.

Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünde, büyük bir milletin küllerinden nasıl doğabileceğine, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarına vurgu yaptı.

Türk milletinin işgal kuvvetlerinden kurtulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, asla başkalarının esareti altında yaşanmayacağını, milletin bağımsızlığı, hürriyeti ve onurlu yaşamanın esas olduğunu vurguladı. Tatar, bütün bu başarı ve kazanımların, diğer mazlum milletler gibi Kıbrıs Türk halkına da ilham kaynağı olduğunun altını çizdi.

Malazgirt Savaşı ve 500 yıl sonra 1 Ağustos 1571’deki Kıbrıs’ın fethine değinen Tatar, Kıbrıs’ta İngiliz Sömürge Dönemi'ndeki zor yıllarda, Kıbrıs Türk halkını yok etmek için yapılan her türlü saldırı ve mezalime karşı Türk milletine yakışır bir mücadele verildiğini söyledi.

“Biz de anavatandan aldığımız ilhamla burada bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi kazanmaya çalışıyorduk” diyen Tatar, bu uğurda şehitler verildiğini, göç edildiğini, her türlü saldırıya karşı direniş gösterildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Vatanımıza, milletimize yakışır şekilde onurumuzu kimsenin ayakları altında çiğnetmeden buradaki varlık mücadelemizi bugünlere kadar getirmenin mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığına işaret eden Tatar, anavatana duydukları güveni bir kez daha ifade ettiklerini söyledi. TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kıbrıs’ta federal temelde bir anlaşmanın artık geride kaldığı ve bundan sonraki süreçte iki devletli bir çözümün mutlak olduğu” söylemine dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türk halkı için de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin caydırıcı güç olarak Kıbrıs’taki varlığının yaşamsal öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının, büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olduğunu belirten Tatar, Mavi Vatan’da, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ‘anavatan, yavru vatan, Mavi Vatan’ anlayışıyla ulusal çıkar ve menfaatlerin korunmasının önemini belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitleri rahmet ve özlemle anan Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve gazilere şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, konuşmasını tamamladı.