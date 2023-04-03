"Türkiye'nin dostlarının KKTC'yi tanımasını arzu ediyoruz"

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer devletler tarafından tanınmasını istediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bununla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Türkiye'nin dostlarının tanımasını arzu ediyoruz" sözlerini hatırlatan Oktay, "Şimdi geldiğimiz aşama, inşallah bunun bir ileri aşaması. Yani artık tanınmasını arzu ediyoruz. Sadece Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri bazında değil. Türkiye'nin dostlarının artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını arzu ediyoruz." diye konuştu

