banner913
banner932
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
Gençler Birliği, evinde galibiyeti hatırladı
20 0
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
Artık binaların yıkılmasına gerek kalmayacak!
48 0
 
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
Hentbolda UKÜ çifte şampiyon
19 0
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Kocaismail, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
12 0
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
Mücahitlerden doğaya 7000 fidan daha
34 0
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
Yılın ilk Rallisine 19 Kayıt
22 0
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
Yönetmen Kemal Soğukdere Şampiyon Melekler’in belgeselini yaptı
16 0
banner915

"Türkiye'nin dostlarının KKTC'yi tanımasını arzu ediyoruz"

banner476

banner825
"Türkiye'nin dostlarının KKTC'yi tanımasını arzu ediyoruz"
banner931
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin diğer devletler tarafından tanınmasını istediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bununla ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Türkiye'nin dostlarının tanımasını arzu ediyoruz" sözlerini hatırlatan Oktay, "Şimdi geldiğimiz aşama, inşallah bunun bir ileri aşaması. Yani artık tanınmasını arzu ediyoruz. Sadece Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri bazında değil. Türkiye'nin dostlarının artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını arzu ediyoruz." diye konuştu
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.