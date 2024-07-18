banner913
banner932
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
1 0
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
19 0
 
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
16 0
Sahillerde değişmeyen manzara
Sahillerde değişmeyen manzara
19 0
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut KKTC uyruklu öğrencilere yönelik uyguladığı harç indirim süresini 15 Ağustos Perşembe gününe kadar uzattı.
20 0
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de
20 0
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
“Harekâtın kahramanı değil, sembolüyüm”
30 0
banner1032

Türkiye'nin devlet erkanı KKTC'de olacak

banner1020

20 Temmuz kutlama programlarına TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak. Kutlamalarda, CHP Genel Başkanı Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli de bulunacak

banner974
Türkiye'nin devlet erkanı KKTC'de olacak
banner971
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama programına, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili katılacak.
KKTC, Barış Harekatı'nın 50. yılını görkemli bir şekilde kutlamaya hazırlanıyor.
Anma programlarının yanı sıra KKTC Barış Harekatı'nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.
Harekatın 50. yılı için KKTC'de yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. TCG Anadolu ve çok sayıda gemi, geçit töreni yapacak.
Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de 20 Temmuz'da gösteri yapması planlanıyor.
Kutlamalar kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve kabine üyelerinin yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda milletvekili de KKTC'de olacak.
Kurtulmuş'a, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve Grup Başkanvekilleri de eşlik edecek.
Kutlamalara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 174 Kıbrıs Gazisi, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda milletvekiliyle katılacak.
Özel'in davetiyle, Kıbrıs Barış Harekatı'nda "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren, dönemin TC Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, dönemin Çalışma Bakanı Önder Sav da etkinliklerde yer alacak.
Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de KKTC'ye gelecek.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan’ın ziyaretinin kendileri için önemine vurgu yaptı. Tatar, “ Sayın Erdoğan’dan, hava şartlarını da dikkate alarak, iki gün kalmasını biz rica ettik. O da sağolsun bizi kırmadı” dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.