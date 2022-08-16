Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yarın KKTC'ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yarın KKTC’ye gelerek temaslarda bulunacak.

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu tarafından paylaşılan programa göre, Mehmet Nuri Ersoy saat 10.30’da KKTC’ye gelecek. Ersoy’u Ercan Havalimanı’nda, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu karşılayacak.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 11.00’de Barbarlık Müzesi’nin açılışına, 13.15’te ise Bakan Ataoğlu’nun onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak.

Yemeğin ardından temaslarına başlayacak olan Ersoy, saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15.45’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve 16.30’da Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, saat 18.00’de ise YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’de “Gol Atan Cepheye” belgeseli galasına katılacak.

