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“Türkiye - KKTC birlikteliğine karşı alınmış bir karar”

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BRTK Müdürünün tutuklanmasıyla ilgili “Kamu vicdanını yaralayan bu karar, adeta, Türkiye - KKTC birlikteliğine karşı alınmış bir karar olarak da algılanmıştır” dedi

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“Türkiye - KKTC birlikteliğine karşı alınmış bir karar”
 
 
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt hakkında verilen mahkeme kararından üzüntü duyduğunu belirtti.
Ertuğruloğlu, “Susuz adamıza Anavatanımızdan yeniden gelen suyun topraklarımızla buluşma coşkusunu halkımıza canlı olarak aktaran BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt hakkında, seçim yasaklarını ihlal gerekçesi ile verilen mahkeme kararından büyük üzüntü duydum.” ifadelerini kullandı.
Ertuğruloğlu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Kamu yayıncılığı yapan BRT’nin, halkın dört gözle gerçekleşmesini beklediği bir olayı, habercilik kaygıları ile kamuoyuna aktarmasının, seçim yasağı gerekçe gösterilerek cezalandırılması kabul edilemez. Kamu vicdanını yaralayan bu karar, adeta, Türkiye - KKTC birlikteliğine karşı alınmış bir karar olarak da algılanmıştır.
BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu’na geçmiş olsun dileklerimi iletir, en erken zamanda görevinin başına dönmesini temenni ederim.”
 
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