Türkiye İş Bankası’nın 98. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Türkiye İş Bankası 98. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa Atatürk büstü önünde tören düzenlendi. Törene İş Bankası KKTC Ülke Müdür Serhan Akşahin ve Banka Yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Akşahin, “Bugün Bankamızın kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Yaklaşık bir asır önce o zamanki zor koşullarda yeniden inşa edilen cumhuriyetimizin iktisadi bağımsızlık mücadelesindeki mihenk taşlarından olan bankamız, bugün gelinen noktada Türkiye’nin en büyük özel bankasıdır” dedi.Akşahin törende yaptığı konuşmada, KKTC’nin ekonomik kalkınmasına olan katkılarını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.