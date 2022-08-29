Türkiye İş Bankası’nın 98. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre Akşahin, “Bugün Bankamızın kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutluyoruz. Yaklaşık bir asır önce o zamanki zor koşullarda yeniden inşa edilen cumhuriyetimizin iktisadi bağımsızlık mücadelesindeki mihenk taşlarından olan bankamız, bugün gelinen noktada Türkiye’nin en büyük özel bankasıdır” dedi.
Akşahin törende yaptığı konuşmada, KKTC’nin ekonomik kalkınmasına olan katkılarını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.