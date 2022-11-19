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Türkiye ile ticarette TL dönemi

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Türkiye’den KKTC‘ye yapılan ihracatlarda 5 Aralık’tan itibaren döviz değil TL kullanılacak

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Türkiye ile ticarette TL dönemi

 
Türkiye’den KKTC‘ye yapılan ihracatlarda firmalar artık döviz kullanamayacak. İki ülke arasındaki ticaret 5 Aralık 2022’den itibaren TL ile yapılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesinde yapılan değişiklik ile Kuzey Kıbrıs ihracatlarında 05 Aralık’tan itibaren Gümrük beyannamesinde ihracat bedelinin Türk Lirası olarak beyan edilmesi ve bedelin Türk Lirası olarak tahsil edilmesi zorunlu hale getirildi.
Genelgede yapılan değişiklikte “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta, Gümrük Beyannamesi’nin 22nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.” ifadelerine yer verildi.
 
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