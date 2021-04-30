Türkiye ile KKTC arasında ciddi rahatsızlıklar olabilir

Bakan Arıklı, Türkiye ile KKTC arasında ileriki günlerde ciddi rahatsızlıklar olabilir. Çünkü imzalanan ekonomik protokolü yerine getirmedik. Türkiye Cumhuriyetinin bizden beklentilerini karşılamamız gerekir” dedi





TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, önceki gün Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki ekonomi ve enerji konularıyla, yürütülmekte olan projeler değerlendirildi.

Öte yandan TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, Erhan Arıklı ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Arıklı, Ankara’nın imza edilen Ekonomik ve Mali İşbirliği protokolü ile ilgili yapılması gerekenleri sorguladığını ifade etti.

Arıklı, Ankara ile kaynak akışı konusunda sıkıntılar var mı, bunlar konuşuldu mu sorusunu yanıtladı:

“Türkiye’den kaynak akışının hızlandırılması için Fuat Oktay’ın gerekli talimatları verdiğini biliyoruz, rutin bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Türkiye ile KKTC arasında herhangi bir sıkıntı yok ama ileriki günlerde ciddi rahatsızlıklar olabilir. Çünkü imzalanan bir ekonomik protokol var ve bu protokolde yapılması gerekenler var, takvimlendirilen işler var ve biz bunları yerine getirmedik. Çalışmalar yapmamız gerekiyor, bir an evvel hükümet olarak imzaladığımız ekonomik protokole uygun olarak çalışmaları harekete geçirmeli ve Türkiye Cumhuriyetinin bizden beklentilerini karşılamamız gerekir.”

“Bu konu özel olarak sizlere söylendi demek ki” şeklindeki söylem üzerine Bakan Arıklı “elbette” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Her görüşmemizde bu konu gündeme geliyor. Bundan önceki imzalanan protokoller gibi rafa kaldırılamaz. Hükümette ben varsam bunun takibini yapmak zorundayım. Ben geçmişte hükümetleri imzalanan protokollere uyulmadığı için eleştiren biriyim. Üzerimize düşen görevler var ve yapılması gerekiyor.”

