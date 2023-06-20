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“Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacak”

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Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nı ziyaret etti; Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını kaydetti

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“Türkiye her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacak”
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KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye’nin yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nı ziyaret etti.
Anıta çelenk koyan Yılmaz, imzaladığı Anıt Özel Defteri’ne Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacağını kaydetti.
Saygı marşı ve saygı duruşunun ardından Cevdet Yılmaz, Anıt Özel Defteri’ni de imzaladı.
Yılmaz, Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türk Halkı’nın Aziz Lideri Sayın Dr. Fazıl Küçük,
Egemenlik meşalesini yaktığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum.
Büyük Türk Milleti’nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğü ve egemenliği uğruna verdiği eşsiz mücadeleye yapmış olduğunuz katkılar, her zaman minnetle hatırlanacaktır.
Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türkü’nün daima yanında olacağını bir kez daha yineliyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte aziz hatıranızı yad ediyoruz.
Ruhunuz şad olsun.”
MEHMET KÜÇÜK’TEN YILMAZ’A DR. KÜÇÜK’LE İLGİLİ KİTAP HEDİYESİ
Tören sonrasında Mehmet Küçük, Cevdet Yılmaz’da Dr. Küçük’ün hayatının anlatıldığı kitaplar hediye etti.
Daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti.
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