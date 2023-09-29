“Türkiye her alanda KKTC’nin yanında”

KKTC’ye gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye’nin her zaman her alanda KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi ve “KKTC’nin tanınmasını arzu ediyoruz” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de temaslarda bulunan Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti.

Tatar ile görüşen Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın duyurduğu iki devletli egemen eşit ve uluslararası alanda eşit statüyü içeren siyasetin sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi. Oktay, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında bunu dile getirdiğini anımsattı.

“Devlet olarak KKTC’nin tanınması arzu ediyoruz” diyen Oktay, buna yönelik gayret gösterdiklerini söyleyerek, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı, TÜRKPA ve İslam İşbirliği örgütleri gözlemci üyeliklerinin önemli adımlar olduğunu belirtti. Oktay, bu adımların gelişerek devam edeceğini dile getirdi.

Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyon ve ambargolara değinen Oktay, dünyanın bu zulmü görmesi gerektiğini, en basit insan haklarının verilmediğini söyledi.

Oktay, Türkiye’nin her zaman her alanda KKTC’nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Pile’de yol konusunda yaşananlara değinen Oktay, Rum tarafının yönlendirmesiyle BM Barış Gücü’nün adaletsiz uygulamalarının bir kez daha görüldüğünü belirtti.

BM Barış Gücü’nün iki devletin izni ve rızası ile gelirse barış gücü olabileceğini, tek devletin iznini alarak barış gücü olunamayacağını söyleyen Oktay, Pile yolu olayında bunun bir kez daha görüldüğünü kaydetti.

Tamamen insani amaçlı bir projenin siyasi bir boyuta taşındığını dile getiren Oktay, Rum tarafının yaptığı yola itiraz edilmezken, bu yola itiraz edilmesinin “kabul edilemez” olduğunu söyledi.



