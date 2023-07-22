Türkiye'den KKTC vatandaşlarına konsolosluk desteği

Türkiye, KKTC’nin temsilciliğinin olmadığı üçüncü ülkelerde KKTC vatandaşlarına konsolosluk hizmeti verecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önceki gün KKTC’ye yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma” da imzalandı.

Anlaşma önceki gün Lefkoşa’da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından imzaladı.

Tahsin Ertuğruloğlu ile Hakan Fidan’ın imza koyduğu anlaşma, KKTC’nin temsilciliğinin olmadığı üçüncü ülkelere seyahat eden ya da bu ülkelerde ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlamayı amaçlıyor.

Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik veya konsüler temsilciliklerinin, vatandaşlarının talepleri halinde, bulundukları ülkelerdeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlamasını öngörüyor.

