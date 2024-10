Türkiye'den kayıplar için 100 bin dolar bağış

Türkiye, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar katkı yaptı. Bu bağışla birlikte Türkiye'nin 2006'dan bu yana kayıplar için yaptığı toplam katkı 1 milyon 700 bin doları aştı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 100 bin dolar katkı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim katkı çekini KŞK Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade’ye teslimi sırasında yaptığı konuşmada, KŞK’nın her türlü koşulda, özveriyle ve kararlılıkla çalışmalarına devam ettiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin, 1981 yılından bu yana, adada 1963-74 yılları arasında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden kişilerin bulunması, kimliklendirilmesi ve ailelerine teslim edilmesi yönünde çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Serim, "Kayıp Şahıslar Komitesi her türlü koşulda özveriyle ve kararlılıkla çalışmalarına her daim devam etmektedir. Bundan dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz" diyerek, kayıp şahısların yüzde 52'sinin kimliklendirilip ailelerine teslim edildiğini vurguladı. Bu oldukça önemli meselede Kayıp Şahıslar Komitesi'nin hayati bir görev üstlendiğini kaydeden Serim, "Umudumuz, bu çalışmaların bir an önce tamamlanıp diğer kayıp şahısların da bulunup kimliklendirilerek ailelerine teslim edilmesidir" şeklinde konuştu. Serim, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin bu önemli meselede hayati bir görev üstlendiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin komitenin çalışmalarına her yıl katkı sağladığını dile getirdi. Bu yıl 100 bin dolarlık bir bağış yaptıklarını söyleyen Serim, "Bu katkıyı komiteye teslim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

MÜFTÜZADE: “2006’DAN BU YANA YAPILAN KATKI 1 MİLYON 700 BİN DOLARI AŞTI”

Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müftüzade ise, anavatan Türkiye'ye komite adına teşekkür ederek, "Çok anlamlı bir bağış. Bu bağışla ana vatanımız, 2006 yılından bu yana toplamda bir milyon yedi yüz bin doları aşan bir katkı sağlamış oluyor" dedi.

Müftüzade, yapılan bu bağışların çalışmalarını daha etkili bir şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacağını belirtti ve "Her zaman olduğu gibi anavatanımıza müteşekkiriz" şeklinde konuştu.