Türkiye'den ilk katkı savunma ve turizm alanına

TC-KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis tahsis edildiğini, bu çerçeve ilk etapta savunma giderleri ve turizme yönelik 510 milyon TL’nin serbest bırakılacağını açıklayan Üstel, bunun yanında, Lefkoşa kaynaklı ihalelerin açılabilmesi için gelecek günlerde tüm blokelerin verilmesinin kararlaştırdığını duyurarak, “Sadece bu adımlar bile piyasada çok büyük bir para akışı sağlayacaktır” dedi

Başbakan Ünal Üstel, İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, ilk etapta savunma giderleri ve turizme yönelik 510 milyon TL’nin serbest bırakılacağını duyurdu.

Üstel, Lefkoşa kaynaklı ihalelerin açılabilmesi için gelecek günlerde tüm blokelerin verileceğini ifade etti. Giderlerin azaltılması yönünde çalışmaların bakanlık harcamalarının verimiyle ilişkili olduğunu söyleyen Üstel, hayat pahalılığı ödeneği için çalışmaların başladığını söyledi.

Protokol kapsamında atılacak adımların önemine işaret eden Üstel, reformların yapılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Üstel, “Başbakan olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğim resmi ziyaretten somut kazanımlarla dönmenin verdiği mutluluğu taşıyorum” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da gerçekleştirdiği resmi temasları tamamlayarak, adaya döndü. Üstel, Ankara’daki temaslarını, Ercan Havalimanı’nda yaptığı basın toplatısında değerlendirdi. Toplantıda Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da hazır bulundu.

- “Ülke olarak seferber olmalı, birlikte çalışmalı, dayanışma içerisinde olmalı ve sorunları uzlaşı ile çözmeliyiz”

Başbakan Üstel, basın açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’n daveti üzerine ilk resmi ziyaretini Anavatan Türkiye’ye gerçekleştirdiği ve burada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop ile yararlı görüşmeler yaptıklarını belirten Üstel, yakın ilgi ve ülkenin gelişimi için gösterilen koşulsuz destek için teşekkürlerini sundu.

Üstel, 2022 yılı için imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında atılacak adımlarla ülkedeki yapısal sorunlara çözüm üretme konusunda kararlılığını vurgulayarak, hedefin refah seviyesi yüksek, yatırım yapılabilir, sürdürülebilir ekonomik yapısı olan bir ülke yaratmak olduğunu söyledi.

Üstel, “Bunun için ülke olarak seferber olmalı, birlikte çalışmalı, dayanışma içerisinde olmalı ve sorunları uzlaşı ile çözmeliyiz” dedi.

Ankara ziyaretleri, temel olarak KKTC vatandaşlarının refahı, mutluluğu ve huzuru için yapıldığına işaret eden Üstel, Kıbrıs Türkü ile Anavatan Türkiye arasında tarihten gelen derin ve kopmaz bağlar olduğunu, Türkiye’nin halkın refahı, huzuru ve gelişimi için her zaman KKTC’nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

- “Yıllardır yaşadığımız sorunların nedeni olan yapısal sıkıntıların ortadan kaldırılması için atılacak adımların üzerinden geçtik”

Temaslar hakkında bilgi veren Başbakan Üstel, KKTC’nin ekonomik olarak güçlendirilmesi, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, çocuklara refah düzeyi yüksek güzel bir ülke yaratmak için yapılacakların konuşulduğunu kaydetti.

Yıllardır yaşanılan sorunların nedeni olan yapısal sıkıntıların ortadan kaldırılması için atılacak adımların da üzerinden geçildiğini dile getiren Üstel, “Kuzey Kıbrıs olarak artık daha fazla zaman kaybına sabrımız kalmadı. Ülkede reformları yapmak zorundayız” dedi.

Üstel, Ankara’nın hükümetin bu yönde atacağı adımlara tam destek vereceğini, son ziyarette bunun bir kez daha en güçlü şekilde hissedildiğini söyledi.

- “Piyasada çok büyük bir para akışı sağlanacaktır”

Üstel, TC-KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, 4 milyar 250 milyon lira ödenek tahsis tahsis edildiğini, bu çerçeve ilk etapta savunma giderleri ve turizme yönelik 510 milyon TL’nin serbest bırakılacağını açıkladı.

Bunun yanında, Lefkoşa kaynaklı ihalelerin açılabilmesi için gelecek günlerde tüm blokelerin verilmesinin kararlaştırdığını duyuran Başbakan, “Sadece bu adımlar bile piyasada çok büyük bir para akışı sağlayacaktır” dedi.

Üstel, Ankara’da açılacak ihalelere ise KKTC’li müteahhitlerin de Türkiyeli müteahhitlerle işbirliği halinde katılabilmesinin önünün açılması yönünde gelecek süreçte tarafların Ankara’da bir araya gelerek çalışma yapmasının kararlaştırıldığını belirtti.

“İş dünyasının ve bakanlıklarının taleplerini içeren dosya sunuldu”

Üstel, özellikle özel sektöre yönelik düşük faizli kredi imkanlarının sağlanması da dahil iş dünyasının ve bakanlıkların taleplerini de içeren dosyanın Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na sunulduğunu, söz konusu taleplerimizin kısa süre içerisinde değerlendirileceğinin taraflarına aktarıldığını kaydetti.

Yaşanan enerji sorununu çözmek için 40 milyon dolar değerinde 2 mobil treyler elektrik santralinin Anavatan Türkiye tarafından KKTC’ye gönderileceğini ifade eden Üstel, kablo ile Türkiye’den ülkeye elektrik getirilmesi konusunun detaylı bir şekilde ele alındığını, bu süreçte bazı adımlar atılacağını söyledi.

Sağlıkta da bu dönemde önemli yatırımlara imza atacaklarını söyleyen Üstel, Lefkoşa’ya yapılacak 500 yataklı tam donanımlı, çağdaş yeni bir hastane için bu ay içerisinde ihaleye çıkılmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Üstel, genel sağlık sigortası sisteminin de hızlı şekilde hayata geçirilebilmesi için adımlar atılacağını kaydetti.

- “Giderlerin azaltılması derken, bakanlıklardaki harcamaların verimli kullanılmasını kastediyoruz”

Üstel, dünkü konuşmasında yer alan “giderlerimizi azaltacağız” ifadesine de açıklık getirerek, burada bakanlıklardaki harcamaların daha verimli kullanılmasını kastettiklerini, maaş kesintisi veya hayat pahalılığının ödenmemesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Üstel, “Bilakis hayat pahalılığının ödenmesi konusunda çalışmalar başlamıştır” ifadelerini kullandı.

- “En önemli kazanımlardan biri, gençlere ve spora yönelik”

Ziyaretin en önemli kazanımlarından birinin gençlere ve spora yönelik olduğunu, bu sabah TC ve KKTC hükümetleri arasında gençlik ve spor alanında işbirliği protokolünü imzalandığını söyleyerek, içeriği hakkında bilgi şu şekilde ifade etti:

“Spor tesislerinin etüd, proje, yapım, bakım ve onarım işlerinin gerçekleştirilmesi, Çetinkaya Taksim Futbol Sahası’nın yeniden yapılması, Girne Boğazköy Boğaz 74 ve Gazimağusa Güvercinlik köyü futbol sahalarının, tribün ve soyunma odalarının yapılması ve Lefkoşa Yılmazköy Futbol sahasına soyunma odası yapılması.”

Üstel, atılacak adımların belirlenmesi ve sürecin hızlandırılması için gelecek hafta iki ülke teknik heyetlerinin bir araya geleceğini kaydetti.

Üstel, “Başbakan olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğim resmi ziyaretten somut kazanımlarla dönmenin verdiği mutluluğu taşıyorum. Kıbrıs Türk halkı bilmelidir ki atılan ve bundan sonra hükümetimizin atacağı tüm adımlar refah düzeyi yükselmiş güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için olacaktır” şeklinde konuştu.