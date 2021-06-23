Türkiye'den görevlendirilen yangın helikopteri KKTC'de konuşlandırıldı

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde Orman Dairesi Odun Deposu'nun olduğu alana konuşlandırılan helikopter, Kamov 32, çift ana motorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığı bulunurken, 3 buçuk ton su atabilme özelliği bulunmakta

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün Kıbrıs'a görevlendirdiği yangın helikopteri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından teslim alındı.

Kamov 32, çift ana motorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığı bulunan yangın helikopterinin 3 buçuk ton su atabilme özelliği bulunuyor.

Lefkoşa Sanayi Bölgesinde Orman Dairesi Odun Deposu'nun olduğu alana konuşlandırılan helikopter bugün saat 16.00'da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından teslim alındı.

Çavuşoğlu, helikopter pilotu ve teknisyenlerden bilgi aldı. Bakan Çavuşoğlu’na Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da eşlik etti.



ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü'nün Kıbrıs'a görevlendirdiği yangın helikopterinin 2010 yılından bu yana orman yangınlarıyla mücadele kapsamında imzalanan protokolün bir parçası olduğunu söyledi.

Ülkede araç parkında eksiklikler olduğunu, çıkan yangınlara müdahale kapsamında zafiyetler bulunduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Anavatan Türkiye’nin her konuda olduğu gibi gerek ormanların yeşillendirilmesine teknik olarak destek verirken, araç parkını da her yıl güçlendirdiğini kaydetti.

Karadaki araç parkının dönem dönem yeterli olmadığına dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda TC’nin belli bir süredir KKTC’ye Mersin, Tarsus civarlarından helikopter desteği verdiğini, son bir iki yıldır da helikopteri ülkede konuşlandırarak destek verdiğini söyledi.

Yangınlara daha erken müdahale edilebilmesi bakımından helikopterin ülkede konuşlandırılmasının önemine işaret eden Bakan Nazım Çavuşoğlu, ülke bütçesinin böyle bir helikopterin alınmasına veya ülkede korunup, konuşlandırılmasına uygun olmadığını, bu anlamada başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TC yetkililerinin özveri ve desteğiyle helikopterin KKTC’ye gönderildiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, “Bu topraklar da Türk toprağıdır ve bu toprakların yeşil kalması ekolojik dengenin korunmasını onlar da en az bizim kadar önemsiyorlar. Bu anlamda bu yıl çıkılan ihalede kiraladıkları helikopterlerin bir tanesin i burada konuşlandırmışlardır. KKTC coğrafyasının ekolojik dengesinin, ormanlarının, değerlerinin korunması anlamında büyük bir fedakarlıktır” dedi.

Helikopterin servis hizmetlerinin ülkede yapılamadığından belli bir süre burada kalacağını, ara ara Türkiye’ye gideceğini ancak burada olmadığı dönemde Mersin’de konuşlandırılmış helikopterlerin herhangi bir yangın durumunda hemen müdahale edeceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu yıl TC’de sürdürülen hizmetlere ormanların İHA’larla takip edilmesinin dahil edildiğini belirtti.

KAPASİTESİ DAHA YÜKSEK…

Bakan Çavuşoğlu, çift pervaneli helikopterin bu sene ülkede olacağını, daha önceki helikopterlere göre kapasitesinin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Umut ederim ki hiç kullanmak zorunda kalmayız. Ama kullanmak zorunda kalırsak da buradadır. Herhangi bir yangın durumunda helikopter ekibi yangına en erken zamanda müdahale edecek” dedi.

Geçen yıl yaşanan yangın felaketlerine değinen Bakan Çavuşoğlu, bir yangın çıkarsa en erken zamanda müdahale etmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, KKTC devletinin 125 kişilik hazır kuvvet ekibi ve kendi kadrosuyla, kendi araç parkı ve TC’den her yıl sağlanan araç destekleriyle ormanlarda olduğunu, yangın yollarının yapıldığını, 24 saat gözcülerinin aktif olarak çalıştığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, helikopterin ülkeye konuşlandırılması için katkı koyan başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve ekibine teşekkür etti.

ERDEM

Helikopter pilotu Alp Erdem de, yangın helikopteri hakkında teknik bilgiler vererek, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün tarafından KKTC’ye görevlendirildiklerini belirtti ve Kaan Havacılık ailesi olarak, yerli tescil ilk Türk kaptanlar ve teknisyen ekibiyle görev yapacaklarını anlattı.

Helikopterin Kamov 32, çift ana rotorlu ve 12 bin 700 kilo kalkış ağırlığı bulunduğuna işaret eden Erdem, helikopterin 3 buçuk ton su atabildiğini sözlerine ekledi.