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Türkiye'den 90 Kıbrıs gazisi KKTC'ye geliyor

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Kıbrıs Gazileri, Barış Harekatı'nın 50. yılında KKTC'ye geliyor

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Türkiye'den 90 Kıbrıs gazisi KKTC'ye geliyor
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Kıbrıs Gazileri, Barış Harekatı'nın 50. yılında, uğruna savaştıkları toprakları gezecek.
Türkiye Muharip Gaziler Derneğince belirlenen 90 Kıbrıs Gazisi önce Mersin'e gidecek, ardından gemiyle Kıbrıs'a hareket edecek.
70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet İsmailoğlu, 50. Piyade Alayı'nda göreve başladığını ve alay komutanının 2. gün şehit olduğunu anlattı.
İsmailoğlu, "Savaşa sevinerek gidilir mi? Evet biz gittik. Çok güzel bir duyguyu, Kıbrıs'a giderek tekrar yaşayacağız." dedi.
Kıbrıs Barış Harekatı'nda "TCG Kocatepe Gemisi"nde görev yaptığını belirten Gazi Cemil Yaralı da "Bu devletin, bu bayrağın altında olduğumuz müddetçe her zaman savaş uğruna devletimiz uğruna canımızı seve seve veririz." diye konuştu.
Gaziler önce Mersin'e gidecek, ardından gemiyle Kıbrıs'a hareket edecek.
 
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