Türkiye'den 20 bin aşı daha gönderilecek

Fuat Oktay, bu hafta 20 bin Covid aşısını daha KKTC’ye göndereceklerini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam aşı yardımının 100 bine ulaşmış olacağını söyledi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yarıdımcısı Fuat Oktay, “İmza attığımız bu anlaşmada temel hedefimiz; yatırımlardır. Amacımız KKTC’de çarpan etkisi yüksek alanları güçlendirerek kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisinin oluşmasına katkı vermektir” dedi.

Oktay, bu hafta 20 bin Covid aşısını daha KKTC’ye göndereceklerini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin toplam aşı yardımının 100 bine ulaşmış olacağını söyledi.

Fuat Oktay, “Nisan sonu gerçekleşecek olan gayrı resmi 5+BM toplantısına yaklaşımımız da nettir: çözüm için tek yol iki devletli modeldir, egemen eşitliktir” ifadelerini de kullandı.

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-KKTC “2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” ile ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Fuat Oktay, “KKTC Başbakanı Değerli Kardeşim Ersan Saner’i Ankara’da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Buradan Kuzey Kıbrıs’ı da gönülden selamlıyor; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletimizin en kalbi selamlarını iletiyorum” dedi.

Oktay, geçen haftalarda, ilgili Bakanlar, Bakan Yardımcıları ve Kurum Başkanlarının bulunduğu geniş bir heyetle KKTC’ye çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

“ANLAŞMANIN TEMELİ KARDEŞLİKTİR”

“Kardeşliğimiz temelinde yükselen işbirliğimizi bu yıl nasıl daha ileri boyutlara taşıyacağımızı istişare edip, somut eylemler üzerinde fikir birliğine varmıştık.

Bugün imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hem bu ziyaretimizin hem de bugüne kadar KKTC ile yürüttüğümüz yakın temaslarımızın önemli bir çıktısıdır.

İmza attığımız bu anlaşmada temel hedefimiz; yatırımlardır.

Amacımız KKTC’de çarpan etkisi yüksek alanları güçlendirerek kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisinin oluşmasına katkı vermektir.

Bu anlaşma ile KKTC’ye bu yıl 2 buçuk milyar Türk lirası yeni kaynak ayırıyoruz.

Geçen yıldan devreden tutarla birlikte toplam 3 milyar 250 milyon liralık bir destek öngörüyoruz. Anlaşmanın temeli; dayanışmadır, samimiyettir ve kardeşliktir.”

Oktay, KKTC’de “topluma dokunan”, “aksayan yönleri dönüştüren” ve “sürdürülebilir özellikte” pek çok alanda destekler sağlayacaklarını, bu alanları da belirlediklerini söyledi.

2021 Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının, yatırım odaklı yapısıyla özellikle ulaşım, haberleşme, ticaret, sanayi, gençlik ve spor ile yerel yönetimler alanında mevcut altyapıyı güçlendirecek eylemlerden oluştuğunu ifade eden Oktay, şunları kaydetti:

“Sağlık alanında altyapı yatırımları, Karayolu projeleri, KKTC’de yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması kapsamında; Türkiye’den bir OSB ile tecrübe paylaşımı ortaklığı oluşturulmasının yanı sıra kurulacak OSB’ye yönelik enerji teşviki ile altyapı destekleri sunulması ve OSB mevzuatı hazırlanması, Bürokrasinin azaltılmasına yönelik KKTC e-devlet işbirliği ve veri merkezi projesi, Uzaktan eğitimde ilk, orta ve lise eğitimini kapsayacak şekilde KKTC- EBA işbirliği, KKTC’de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi çalışmaları ve Türkiye’deki belediyeler ile işbirlikleri, Gençlik, spor, turizm ve kültür projeleri bu yıl imzaladığımız anlaşma kapsamında işbirliği yapacağımız alanlardan bir kaçıdır.

Ticaretin güçlendirilmesi yönünde ise önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan KKTC’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirerek fırsata çevirebileceğimiz faktörleri netleştirecektir.

Ayrıca Covid’le mücadele ve Covid’in pek çok sektörde açtığı yaraların sarılması da anlaşma kapsamındadır.

Bu eylemlerin uygulanmasını Sayın Başbakanla birlikte sıkı şekilde takip edecek ilerlemeleri gerek kurumlar arası gerek meslek kuruluşları ve STK’lar arası işbirlikleri ile perçinleyeceğiz.

Daha müreffeh bir KKTC için ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliklerinin hayata geçirilmesi ile planlanan eylemlerin daha hızlı şekilde hayat bulacağına inanıyorum.”

Fuat Oktay, Kıbrıs Türkü’nün geleceğe güvenle bakarak, barış, huzur ve refah içinde yaşamaya devam etmesi için Anavatan ve Garantör ülke olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

KKTC’de gerçekleşen yapısal dönüşümlerin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde destekledikleri kalkınma hamlesinin başarıya ulaşmasının en büyük arzuları olduğunu ifade eden Oktay, şöyle devam etti:

“ULUSLARARASI ENGELLERİN KALDIRILMASI ELZEMDİR”

“Bununla birlikte KKTC’ye uluslararası alanda haksız şekilde örülmüş suni engellerin biran önce kaldırılması da son derece elzemdir.

Uluslararası toplumun vicdanında ‘ön yargıların hakikatlerin önüne geçmesi’ kabul edilemez.

Kıbrıs meselesinin çözümüne dair Rum tarafının hiçbir zaman hiçbir somut adımı olmamıştır.

Buna rağmen ambargolarla, yok sayılmalarla başbaşa bırakılan, kovidle mücadele gibi bir konuda dahi adeta kaderine terk edilen KKTC halkı olmuştur.

“AŞI HİBELERİNDE YAKLAŞIMLARI ORTADA”

Gönderdikleri aşı sayıları, aşı hibelerine yaklaşımları ortada…

AB, KKTC’ye zikretmeye bile değmeyecek cüzi miktarda aşı gönderebilmiştir.

Biz anavatan ve garantör ülke olarak, elbette buna seyirci kalmadık ve bundan sonra da kalmayacağız.

“20 BİN AŞI DAHA...”

Bu hafta 20 bin Covid aşısını daha KKTC’ye gönderiyoruz. Böylece toplam aşı yardımımız 100 bine ulaşmış oluyor.”