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Türkiye'den 2 adet 25'er MegaWatt'lık gaz tribünü Teknecik'e ulaştı

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Türkiye'den 2 adet 25'er MegaWatt'lık gaz tribünü Teknecik'e ulaştı
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 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti'nden iki adet 25'er MegaWatt'lık gaz tribününün Teknecik Elektrik Santrali'ne ulaştığını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, toplam 50 MegaWatt gücündeki tribünlerin yaklaşın 10 gün içinde devreye alınması için hazırlıkların devam ettiği belirtildi

Kurum açıklaması şöyle:

"Ülkemizde artan enerji ihtiyacını karşılamak maksadıyla Türkiye Cumhuriyeti’nden 2 adet 25’er MegaWatt’lık gaz tribünü Teknecik Elektrik Santrali’ne ulaşmıştır. Toplam 50 MegaWatt gücündeki tribünlerin yaklaşık 10 gün içerisinde devreye alınması için gerekli hazırlıklar ve çalışmalar devam etmektedir. Ülkemize gelen gaz tribünlerinin devreye alınmasıyla birlikte elektrik üretim kapasitesine çok büyük bir katkı sağlanacaktır.

Enerji arz güvenliğinin sağlanması ve iki adet gaz tribününün sisteme hızlı bir şekilde kazandırılmasını sağlayan başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve emeği geçen herkese KKTC halkı adına teşekkür eder, ülkemize hayırlı olmasını dileriz"

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