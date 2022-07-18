"Türkiye'de düzenlenen kamplar 'Nazım Hoca’nın vizyonu' mu? "

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), kamusal eğitimi ileriye taşımak için elini taşın altına koymaya hazır olduğunu vurgulayarak, Kıbrıslı Türk kimliğini başka bir şeye dönüştürmeyecek, kamusal eğitimi ileriye taşıyacak her türlü yasal düzenlemeyi 7/24 çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen basın açıklaması yaparak Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirdi.

Erilen açıklamasında, “Baskı ile oldu/bitti ile yasa değişikliği yapmaya çalışmanın, nitelikli, planlı, kamusal öğretmen yetiştirme sistemine saldırmanın ve öğretmen haklarını gasp etmeye çalışmanın, mensubu olduğunuz öğretmen camiasında da itibarınızı yerle bir edeceğini belirtmek isteriz.” ifadelerini kullandı

Erilen, Kıbrıslı Türk öğrencilerin Türkiye kamplarına gönderilmesiyle ilgili olarak da, ”Kırşehir Ahi Ervan Gençlik Kampları’na gönderilen ve 'Bizi buradan alın!' diyen Kıbrıslı kız öğrenciler için tasarlanan bu kamplar 'Nazım Hoca’nın vizyonu' mu? " diye sordu.

Sendika ile Bakan Çavuşoğlu arasında geçen görüşmelere ilişkin bilgi de veren Erilen, “Sn. Çavuşoğlu, plansız, programsız ortaya atılan yasa tasarılarının partisinin, elçiliğin, kendi bürokratlarının fikri olmadığını, sadece ‘Nazım Hoca’nın vizyonu' olduğunu iddia etmiştir."dedi.

Erilen, TC ile yapılan protokollerin temelinin Kıbrıslı Türk kimliğini, kültürünü, varlığını, din ve sosyal yaşam algısını değiştirip dönüştürmek maksatlı olduğunu iddia etti.

Erilen, “Kamplarla ilgili yaşanan son gelişmeleri önceden öngörebildiğimizden, 04.07.2022 tarihinde Eğitim Bakanlığı’na Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde resmi olarak kuran kursları ve dini kurslarla ilgili bazı sorularımız olmuştur. Öğrencilerimizin son günlerde Türkiye’deki kamplarda karşılaştıkları manzara, bizleri bir kez daha haklı çıkarmıştır.” ifadelerini kullandı

Erilen “İş birliği sözcükleri ile başlayıp tek adamlığa özenmekle, YÖK ve YÖDAK onaylı tüm üniversitelere İlkokul öğretmeni yetiştirme onayı vermek istemekle, partiniz içinde başbakanlık mertebesine ulaşamayacağınızı belirtmek isteriz. Bakanlar Kurulunda tek seferde devleti milyonlarca dolar zarara uğratan kararlara imza atıp, öğretmen sayısını azaltarak tasarruf yapacağınızı söylemenizin toplum vicdanında da yeri olmadığının altını çizmek isteriz.” dedi