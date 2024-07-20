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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye geldi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, saat 09.20’de Ercan Havalimanı'na indi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti bakanları, milletvekilleri ve diğer üst düzey yetkililer yer aldı.
- Erdoğan'a kalabalık bir heyet eşlik ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve bazı kabine üyeleri ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başta olmak üzere kalabalık bir heyet eşlik ediyor.
Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit törenine katılacak.
Erdoğan’ın törenlerin ardından, öğleden sonra adadan ayrılması bekleniyor.
 
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