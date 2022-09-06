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Türk-Sen toplantı salonuna “Bayram Karaman” ismi verildi

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Türk-Sen toplantı salonuna “Bayram Karaman” ismi verildi

 
Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, Türk-Sen toplantı salonuna “Bayram Karaman” ismi verildiğini açıkladı.
 Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, kırk yılı aşkın bir süre Türk-Sen’in çeşitli kademelerinde ve Türk-Sen’e bağlı Turizm Emekçileri Sendikası'nda Genel Başkanlık yaparak emek sınıfına büyük hizmetler vermiş olan Bayram Karaman’ın amansız hastalık nedeniyle bir süre önce hayatını kaybettiğini hatırlattı.
 Bıçaklı, uzun yıllar emek sınıfına ve Türk-Sen ailesine verdiği hizmetleri anmak ve ismini yaşatmak adına Türk-Sen Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle aldığı kararla Türk-Sen toplantı salonuna "Bayram Karaman Toplantı Salonu" adının verildiğini duyurdu.
 
 
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