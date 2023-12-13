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Türk-Sen'in 69. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (TÜRK-SEN) 69. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.

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Türk-Sen'in 69. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
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Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı sendikanın kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, sendikanın 14 Aralık 1954 tarihinde kurulduğuna dikkat çekerek, “Federasyonumuz kuruluşundan bugüne kadar hür ve demokratik düşünce yapısıyla gerek ülkemizde gerekse uluslararası platformlarda Kıbrıs Türkü işçisinin ve emek sınıfının sesi olmaya devam etmiş, bundan sonra da aynı çizgide yoluna devam edecektir” dedi.
Sendikanın üye sendikalar ve ülkedeki diğer sendikalarla birlikte çalışanların ve halkın haklarını korumak ve geliştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en ön saflarda mücadelesine devam edeceğini kaydeden Bıçaklı, “Bugüne kadar Türk-Sen’e hizmet veren bütün yönetici ve üyelerimize teşekkür eder, bu uğurda hayatını kaybedenleri saygıyla anar, TÜRK-SEN olarak üyelerimizin 69. kuruluş yıl dönümünü kutlar, ayrıca tüm çalışanların ve halkımızın yeni yılını kutlar, mutluluk ve sağlık dileriz” ifadesini kullandı.
 
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