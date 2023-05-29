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TÜRK-SEN, ETUC Genel Kuruluna katıldı

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TÜRK-SEN, ETUC Genel Kuruluna katıldı
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Türk İşçi Sendikaları Federasyonu, 23-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin’de gerçekleşen Avrupa İşci Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Genel Kuruluna  katıldı.




TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, KKTC’de ETUC’a üyeliği olan ve oy kullanan tek örgüt olarak yıllardır Kıbrıs Türk işçilerini Avrupa’da layıkıyla temsil ettiklerini belirterek, bu genel kurula da TÜRK-SEN’i temsilen Dış İlişkiler ve Eğitim Sekreteri Cevdet Akgür'ün delege olarak katılarak oy kullandığını kaydetti.




Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, 500 milyon üyenin temsil edildiği Genel Kurula 93 Federasyon ve 494 delegenin katıldığını belirterek, Genel Kurulda çalışanların mevcut sıkıntıları, bunların çözüm önerileri ve yeni dönemdeki programların tartışıldığını ve yeni dönem yönetimin seçildiğini kaydetti.


Bıçaklı ayrıca Genel Kurulda ETUC 50. yıl kutlamalarının yapıldığını sözlerine ekledi.
 
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