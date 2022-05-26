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Türk-Sen'den süresiz grev uyarısı

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Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, ekonomik protokolde kabul etmedikleri maddelerden herhangi birinin uygulanmak istenmesi halinde süresiz greve gideceklerini açıkladı

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Türk-Sen'den süresiz grev uyarısı

 
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nde kabul etmedikleri maddelerden herhangi birinin uygulanmak istenmesi halinde süresiz greve gideceklerini kamuoyuyla paylaştı.
Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde TC ile KKTC hükümeti arasında imzalanan “İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” ile çalışanların, emeklilerin ve halkın büyük çoğunluğunun yaşam şartlarının daha da sıkıntılı olacağını belirtti.
Bıçaklı, özellikle devlete bağlı kit ve kurumların özelleştirilmesi, sendikaların işlevsiz hale getirilmesi, basın özgürlüğüne müdahale edilmesiyle toplumun daha sıkıntılı bir döneme sokulmak istendiğini kaydetti.
Bıçaklı, “Böyle protokollere imza atmak için toplumundan yetki almayan bu tür siyasiler, daha önceden de bu tür protokoller imzalamışlar ancak uygulama yapamamış ve siyasi hayatları bitmiştir. Bunu da bugünkü siyasilere hatırlatmak isteriz” dedi.
 
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