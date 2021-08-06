Türk-Sen'den Kıb-Tek çalışanlarına yapılan saldırıya kınama

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) üyesi iki KIB-TEK çalışanının görevini yerine getirdiği için darp edilmesinin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, bu suçu işleyenlerle ilgili yasal işlem başlatılmasını talep etti.
Bıçaklı, “Aylarca KIB-TEK’ten enerji kullanacaksınız, kullandığınız enerjiyi gününde ödemeyeceksiniz ve borcunuzdan dolayı enerjinizin kesilmesi için amirleri tarafından görevlendirilen, görevini yerine getiren çalışanları darp edeceksiniz bunu asla kabul etmiyoruz” dedi.
Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, iki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çalışanının görevlerini yaptıkları için işveren temsilcileri tarafından darp edildiğini belirterek bunu kınadı.
Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) üyesi iki KIB-TEK çalışanının görevini yerine getirdiği için darp edilmesinin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, bu suçu işleyenlerle ilgili yasal işlem başlatılmasını talep etti.