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Türk-Sen'den Kıb-Tek çalışanlarına yapılan saldırıya kınama

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Başkanı Arslan Bıçaklı, iki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çalışanının görevlerini yaptıkları için işveren temsilcileri tarafından darp edildiğini belirterek bunu kınadı.

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Türk-Sen'den Kıb-Tek çalışanlarına yapılan saldırıya kınama
 

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) üyesi iki KIB-TEK çalışanının görevini yerine getirdiği için darp edilmesinin “kabul edilemez” olduğunu belirterek, bu suçu işleyenlerle ilgili yasal işlem başlatılmasını talep etti. 
Bıçaklı, “Aylarca KIB-TEK’ten enerji kullanacaksınız, kullandığınız enerjiyi gününde ödemeyeceksiniz ve borcunuzdan dolayı enerjinizin kesilmesi için amirleri tarafından görevlendirilen, görevini yerine getiren çalışanları darp edeceksiniz bunu asla kabul etmiyoruz” dedi. 

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