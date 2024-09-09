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Türk-Sen asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirtti

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Bıçaklı, acil olarak Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun toplanması çağrısı yaptı

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Türk-Sen asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirtti
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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkan Arslan Bıçaklı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun toplanarak 1 Eylül itibaren geçerli olacak şekilde yeni asgari ücretin belirlenmesi çağrısı yaptı. 

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada,  yeni asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağrılmamasını eleştirerek, tüketim ürünlerindeki zamlardan dolayı asgari ücretin “açlık sınırının altında” kaldığını, asgari ücret alanların açlığa mahkum edildiğini söyledi.
Arslan Bıçaklı, 1 Eylül’den itibaren yeni asgari ücretin uygulamaya koyulması gerektiğini ancak Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun toplantıya dahi çağırılmadığını kaydetti.

Bıçaklı şu ifadeleri kullandı:

“Son dört aylık hayat pahalılığının açıklanmasına rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı neden hala Komisyonu toplantıya çağırmıyor anlamak mümkün değildir. Yoksa asgari ücretin çok olduğunun ve değiştirilmemesi gerektiği konusunda baskılar mı var?  Varsa kamuoyuna açıklamak zorundadır.

TÜRK-SEN  olarak çağrımız acil olarak Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun toplanarak 1 Eylül 2024’den itibaren geçerli olacak şekilde yeni asgari ücretin belirlenmesidir.”
 
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