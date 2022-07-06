Türk-Sen: “Asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı”

Bıçaklı konuyla ilgili yazılı açıklamasında son dönemlerde yapılan zamlara işaret ederek asgari ücretlilerin maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını anlattı.

Bıçaklı, “Bu nedenle yeni belirlenecek olan asgari ücret en az 10 bin 973 TL olmalı ve 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren vergiden muaf olarak uygulanmalı. Ayrıca, hayat pahalılığı uygulaması 6 ayda birden 2 ayda bir olarak uygulanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.