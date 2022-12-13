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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Türk-Sen 68 yaşında

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Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Türk-Sen’in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emek ve barış yolundaki çizgisinden hiç şaşmadan yoluna devam edeceğini belirtti

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Türk-Sen 68 yaşında
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Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, 14 Aralık 1954 yılında kurulan Türk-Sen’in, 68’inci kuruluş yıl dönümünü gururla kutladığını ifade ederek, federasyonun, 68 yıldır başta üyeleri olmak üzere emek sınıfına ve halka hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.
Bıçaklı, federasyonun kuruluşundan bugüne kadar hür ve demokratik düşünce yapısıyla gerek ülkede gerekse uluslararası platformlarda, Kıbrıs Türkü işçisinin ve emek sınıfının sesi olmaya devam ettiğini ifade etti.
Bıçaklı, federasyonun ayrıca gerek üye sendikaları ile gerekse Sendikal Platform ve BMBP ile çalışanların ve halkın haklarını korumak ve geliştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada en ön saflarda mücadelesine devam edeceğini belirtti.
Federasyonun 68 yıldır ülkede emek sınıfına verdiği hizmetlerle çalışma hayatının her noktasında taraf olduğunu ve emekçilerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için onurlu mücadelesine devam ettiğini kaydeden Bıçaklı, Türk-Sen’in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emek ve barış yolundaki çizgisinden hiç şaşmadan yoluna devam edeceğini vurguladı.
Bugüne kadar Türk-Sen’e hizmet veren bütün yönetici ve üyelere teşekkür ederek, bu uğurda hayatını kaybedenleri saygıyla anan Arslan Bıçaklı, üyelerin 68’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bıçaklı ayrıca, tüm çalışanların ve halkın yeni yılını da kutlayarak, mutluluk ve sağlık diledi.
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