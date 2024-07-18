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Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek

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19-21 Temmuz tarihlerinde ziyaret edilebilecek Savunma Sanayii Sergisi, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yapılacak tören alanının arkasında yer alacak

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Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başkent Lefkoşa'da yapılacak Savunma Sanayii Sergisi'nde Türk savunma sanayisinin yerli ve milli ürünleri yer alacak.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa'da Savunma Sanayii Sergisi açılacak.
SSB koordinasyonunda, 16 savunma sanayisi firması tarafından, yerli ve milli imkanlarla üretilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ürünler sergilenecek.
Savunma Sanayii Sergisi’ne ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, STM, TEİ, TUSAŞ, ASFAT, MKE, Baykar, Best, Elektroland, Canik, Karel, Nurol, Sarsılmaz ve Titra firmaları katılacak.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yıl dönümü nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yapılacak tören alanının arkasında yer alacak sergi, 19-21 Temmuz tarihlerinde ziyaret edilebilecek.
 
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