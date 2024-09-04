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"Türk ordusu bedenimizdeki candır"

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Meclis Başkanı Töre “Türk ordusu bedenimizdeki candır, Bizi ne Amerikalı, ne de Avrupalı ayırabilir. Bizi kimse ayırmaz” dedi

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"Türk ordusu bedenimizdeki candır"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Artvin Çoruh Üniversitesi  tarafından düzenlenen “Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. Yılı” paneline katıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, panelde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının bir parçası olduğunu ifade ederek, yaşadığı onca sıkıntı, baskı ve zulme rağmen Kıbrıs Türklerinin milli ve manevi değerlerini koruyarak bugünlere geldiğini söyledi.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın adada verdiği direnişi anlatan Töre, yıllarca verilen mücadelenin Barış Harekâtı ile taçlandırıldığını kaydetti.

Kendileri için en büyük olanın Türkiye ve Türk ordusu olduğuna değinen Töre, “Türk ordusu bedenimizdeki candır, Türk Milleti bizim damarımızda dolaşan kandır. Ne canımızdan ne kanımızdan vaz geçeriz. Bizi ne Amerikalı, ne de Avrupalı ayırabilir. Bizi kimse ayırmaz” dedi.

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