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Türk Kızılay, KKTC'deki 2 bin aileye kurban eti dağıttı

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Türk Kızılay, KKTC'deki 2 bin aileye kurban eti dağıttı
 
Türk Kızılay ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğiyle hayırseverlerin bağışladığı kurban etleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde ihtiyaç sahibi 2 bin aileye ulaştırıldı.
Türk Kızılay'a vekalet veren hayırseverlerin kurban bağışlarından elde edilen kıyma ve kuşbaşı kavurma konserveleri, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı şubeleri aracılığıyla ülke genelinde 2 bin aileye ulaştırıldı. Ayrıca çocuklara bayram hediyesi olarak oyuncaklar dağıtıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Kızılay tarafından ülkemize gönderilen konserveleri, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı olarak şubelerimiz aracılığıyla ülke genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Tüm bağışçılara ve Türk Kızılay yetkililerine halkımız adına teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.
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