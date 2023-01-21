Türk futbolunun acı günü: 20 Ocak 1989

34 yıllık acı

Samsunspor futbol takımının 34 yıl önce geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer alıyor.

Ligin ikinci yarısında kötü sonuçlara son vermek yeni bir başlangıç yapmak niyetindeydi Samsunsporlu futbolcular… İlk durak Malatya’ydı…

Maç için karlı bir günde sabah saatlerinde yola çıkan o otobüsteki kimse, bu yolculuğun Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomić ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan için "son deplasman" olduğunu bilmiyordu.

Hava hayli soğuk yollar da epey karlıydı. Bu nedenle otobüsün şoförü Asım Özkan yolda durup herhangi bir kaza olmaması için tekerlere zincir taktı. Futbolcular da bu molayı fırsat bilip belki bu denli son kez eğlenerek kartopu oynadı, yolun kenarında kaydı ve ardından yola devam ettiler. Karlı hava nedeniyle buzlanan yollar tuzlanıyordu olası kaza riskini sıfıra indirebilmek için… Yolda kendi şeridinde, önünde "tuz" aracını gören kamyon şoförü karşı şeride geçerek yoluna devam etti, karşı şeritteyse futbol, 3 puan, taraftarını sevindirmek adına yeniden çıkışa geçmek için çare arayan Samsunspor kafilesi bulunuyordu.

Tuz kamyonunu geçmek isteyen kamyon şoförü, ters şeride girdi. Ağır yük taşıyan şoförün fren yapıp o ağırlıktaki aracı hem de o karlı kaygan yolda durdurması imkansızdı. Nitekim acı son gerçekleşti. Son bir ses duyuldu arabanın ön tarafında oturan Mete’den “Eyvah gittik”…

Saatler 9.30'u gösterdiğinde Türk futbol tarihine kara gün olarak geçecek, tüm Türkiye'yi yasa boğacak, Samsunspor'un renklerini kırmızı beyazdan, "kırmızı-beyaz-siyah"a çevirecek o an, o kaza yaşandı.

Kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

Karadeniz ekibi, kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyaz olan renklerine "siyah"ı da eklemişti.

