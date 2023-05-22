“Türk dünyasının sigortası, Türk birliğidir”

Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı gazeteci Doç.Dr. Güven Arıklı Azerbaycan devlet televizyonu Az TV’de “Esas Mesele” programına konuk olarak Azerbaycan – Ermenistan gerilimini ve Türkiye- Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi.Programda Azerbaycan Milletvekili Mahir Abbaszade, askeri uzman Adalet Verdiyev, siyasi bilimci Fuat Çıragov da yer aldı.Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkilerin en üst derecede olduğu bir dönemin yaşandığını belirten Doç.Dr. Güven Arıklı, “Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulması bölge için çok önemlidir. Türk dünyasının birliği birçok ülkeyi bu pencereden bakıldığında rahatsız etmektedir. Ermenistan’ın 44 günlük vatan muharebesinde ağır bir yenilgi alması bile onları amaçlarından döndürmemiştir. Sürekli silahlanmaya devam etmeleri bize karşı halen daha emellerinin diri olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda onlara verilecek en iyi cevabın ise Türk Birliği olduğu ortadadır” ifadelerini kullandı.TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ BÖLGE AÇISINDAN ÖNEMLİTürkiye ile güçlü birlikteliğin Azerbaycan ile birlikte tüm Türk dünyasına etki edeceğini kaydeden Başkan Doç.Dr. Güven Arıklı, iki devlet bir millet olgusunun tüm coğrafyanın sigortası olduğunu vurguladı.TÜRKİYE’DEKİ SEÇİMLER BÖLGENİN İSTİKRARINDA ÖNEMLİ44 günlük vatan muharebesinde Türkiye’nin verdiği desteğinin önemine işaret eden Arıklı her zaman dış güçlere karşı ortak mesaj verilmesi gerekiyor. Bu noktada Türkiye’deki seçimlerin istikrar açısından da önemli olduğunu kaydetti.