“Türk dünyasına katkı yapacak potansiyele sahibiz"

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi’nde yaptığı konuşmada KKTC’nin Türk dünyasına katkı yapacak potansiyelde olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu güç ve kapasiteyle Türk dünyasına katkı yapacak potansiyelde olduğunu söyledi.

Tatar, Kırgızistan’da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi’nde konuştu.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na üyeliğiyle birlikte Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki bağlantılarının güçlendiğini” söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurum ve kuruluşlarıyla TDT’nin faaliyet gösterdiği her alanda çalışma yapma kararlılığında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar burada yaptığı konuşmada, zirvede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a kendisini ata yurttaki zirveye davet etmesinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız izolasyonların kaldırılması için verilecek desteğin önemli olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu güç ve kapasiteyle Türk dünyasına katkı yapacak potansiyelde olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Havaalanı ve Gazimağusa Ticaret Limanı’nın fırsatlar yarattığını aktardı.

Eğitim adası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 3 üniversitenin dünyadaki ilk bin üniversite içinde yer aldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bilim üssü olma potansiyeline sahip olunduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile asrın projesi olarak adlandırılan Türkiye’den su temin projesiyle tarım sektörü ve gıda güvenliği konusundaki potansiyele işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, adanın etrafındaki hidrokarbon kaynaklarıyla enerji sektörüne yapılacak katkının önemine vurgu yaptı.

Gelişmiş hizmet sektörü ve dünya standartlarındaki otelleriyle yılda 1 milyonu aşan turiste ev sahipliği yapıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, yatırıma açık gelişmiş altyapı, insan gücü ve çok kültürlü yapısıyla gelecek olan yatırımcılara büyük fırsatlar sunulduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarının temsilcisi ve yılmaz bekçisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 1983 yılında kendi geleceğini tayin etme hakkıyla devletin kurulduğunu ve zorluklara rağmen ileriye taşınmaya devam edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında Kıbrıs’taki gerçekleri anlatma fırsatı verildiği için teşekkür ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk dünyasında tanınmasına yönelik yapılan girişimlere ağırlık verilmesi, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için sizlerin desteğini önemsiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, zirvenin resmi açılışından önce üye ülkelerin devlet başkanları ile birlikte aile fotoğrafında yer aldı.

