banner913
banner932
62. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
62. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
20 0
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
Polis Akademisi’ne öğrenci kabul edilecek
22 0
 
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
Metehan çemberinden, Metehan sınır kapısına gidiş şeridi bugünden itibaren trafiğe kapatıldı
76 0
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor
Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor
27 0
Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı
Kapalı Maraş’ı ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı
34 0
"GKK, özgürlüğe göz dikenlerin karşısında kalkandır"
24 0
Tazegül zirveyi kaptırmadı
Tazegül zirveyi kaptırmadı
24 0
banner1032

TÜRK- BİR’E HUN - TÜRK KURULTAY’INDAN RESMÎ DAVET

banner1020

banner974
TÜRK- BİR’E HUN - TÜRK KURULTAY’INDAN RESMÎ DAVET
banner971

Macar Turan Vakfı tarafından Bugac yaylasında 9-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Macaristan'ın ve aynı zamanda Avrupa ile Türk Dünyası’nın en büyük gelenek yaşatıcı etkinliği olan Hun-Türk Kurultayı'nda KKTC’yi resmî davet üzerine temsil edecek olan KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneğini Başkan Prof . Dr.Güven Arıklı,yönetim kurulu üyeleri Dalmen Erdenay ve Ünsal Akacan temsil edecek
Konuyla ilgili açıklama yapan Türk- Bir Başkanı Prof . Dr. Güven Arıklı,” Türk- Bir kurulduğu 2016 yalından bugüne kadar 24 ülkede sempozyum ,şenlik ,kurultaylara katılmış birçok ülkede tv programları ,gazete mülakatları şle beraber birçok siyasilerle de resmî temaslar gerçekleştirmiştir.Bugün Macaristan’da düzenlenecek olan Hun- Türk kurultayından aldığımız resmî davet ise derneğin çalışmalarının sonucu olarak görüyoruz .Avrupa’nın merkezinde 9. Gerçekleştirelecek olan bu kurultay çok önemli olduğu kadar bölge de çok ta etkindir”diyerek KKTC bayrağını Budapeşte’de dalgalandıracaklarından dolayı mutlu olduklarını ifade etti

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.