TÜRK-BİR BÜYÜK HUN TÜRK KURULTAYINDA

KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı, Macaristan’ın Bugaç bölgesinde iki yılda bir gerçekleşen Geleneksel Büyük Hun Türk Kurultayına resmi davetli olarak katıldı.KKTC’den katılan tek sivil toplum örgütü olma özelliğine taşıyan KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneği’ne yoğun ilgi gösterildi.Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasından ötürü Türk Dünyası’nın çok sayıda yetkilisini sorularıyla karşılaşan Arıklı, onlara KKTC’yi anlattı.Bugaç Ovasında yer alan etkinliğe, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Meclisi Başkan Yardımcısı Sandor Lezsak, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne mensup Milletvekilleri, Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro, Eski Bakan ve Milletvekili Serdar Denktaş, ile KKTC’nin Budapeşte Temsilcisi Çağrı Kalfaoğlu ve Temsilcilikte görevli Birsen İkizer Kalfaoğlu da katıldı.Türk dünyasına mensup devletlerin temsil edildiği kurultayda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı da dalgalandı.KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı, kurultayı Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ile Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Yusuf Usmonov’la birlikte izledi.Arıklı, hem Topsakal hem de Usmanov ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Özbekistan ilişkilerini konuştu.Burada Avusturya Haber Ajansı’na mülakat da veren Arıklı, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na tam üye olması gerektiğini bunun da çalışmalarının sürdüğünü belirtti.KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı, KKTC’nin izolasyonlar ve ambargolar altında olduğunu ancak bu engellemelere rağmen Geleneksel Büyük Hun Türk Kurultayında yer almalarının önemli olduğunu söyledi.Arıklı, temasları çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nu da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı’ya yönetim kurulu üyeleri Dalmen Erdenay ve Ünsal Akacan da eşlik etti.