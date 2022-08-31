Türk askerine ara bölgede taciz soruşturması

Türk askerlerinin, Serhatköy’e yakın Denya'daki tampon bölgeyi ihlal ederek, Rum çiftçiyi ‘taciz ettiği’ iddialarıyla ilgili BM soruşturma başlattı





Türk askerlerinin, Serhatköy’e yakın Denya'daki tampon bölgeyi ihlal ederek, hayvanlarını otlatan Kıbrıslı Rum bir çiftçiyi taşlayarak taciz ettiğini gösterdiği iddia edilen video üzerine, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü soruşturma başlattı.

Güney’den yayın yapan RİK, haberi şu iddialarla verdi:

“Türk askerleri, Denya bölgesinde genç bir Kıbrıslı Rum çiftçinin aleyhine tahrik dolu bir eylemde bulundu. Olay, akşam 6’dan sonra yaşandı.

Kıbrıslı Rum çiftçi Stelyos Lukas, ara bölgede koyunlarını otlatırken 6 Türk askeri kendisine yaklaştı ve silah doğrultarak oradan uzaklaşmasını istedi. Ayrıca bir askerin kendisini korkutmak için silahını doldurduğunu belirtti. Çiftçi bölgeden uzaklaştı ve aynı zamanda Türk askerlerinin hareketlerini cep telefonuyla videoya kaydetti.

Daha sonra olayı Denya muhtarı Hristakis Panayotu’ya şikayet etti. Panayotu, kurumumuza yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nı ve Milli Muhafız Ordusu’nu olay hakkında bilgilendirdiğini belirtti. Denya muhtarı, bölge sakinlerinin Türk tehditlerine rağmen tarlalarına gittiğini söyledi.

Kıbrıs’taki Barış Gücü Basın Sözcüsü Alim Siddique, Barış Gücü’nün Denya’da yaşanan olayı araştırdığını açıkladı. Siddique, Barış Gücü’nün herhangi bir sonuca varmasından önce araştırmanın tamamlanması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda yeşil hat içinde vatandaşların güvenliğinin, barış gücü için en büyük öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan BM düzenlemeleri, iki toplumdan askeri personelin silahlı olarak tampon bölgeye girmesini yasaklıyor.

Ancak videoda askerlerin tampon bölgeye girip girmediği net olarak görülmüyor.

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü, olayın ayrıntılarını vermedi ancak Twitter'da olayın soruşturma kapsamına alındığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Herhangi bir sonuca varmadan önce soruşturmanın tamamlanmasına izin vermeliyiz. UNFICYP için, BM tampon bölgesindeki sivillerin güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

