KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı. Cumhurbaşkanı Tatar vurguladı: “Her ne pahasına olursa olsun Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün sabah 09.30'da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende ilk olarak anıta çelenkler sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Tatar özel deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

‘Tek dişi kalmış canavara’ emparyalizme ve sömürgeciliğe karşı Anadolu’da başlattığınız İstiklal Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasından sonra bir ulusun küllerinden yarattığınız Türkiye Cumhuriyeti ile ilke ve inkılaplarınızdan alınan ilham ve güçle kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız.

En büyük eseriniz olan Türkiye Cumhuriyeti, mazlum ve ezilen uluslara ilham ve güç verirken, en zor ve en karanlık günlerde Kıbrıs Türk Halkı’nın mücadele yolunu aydınlatmıştır. Anavatan Türkiye mücadelemizin her safhasında yanımızda olmuş, yardım ve desteğini esirgememiştir. Bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Bugün, 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü kutlamakta olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin en büyük ifadesi ve kanıtıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerinde halkımızın büyük mücadelesi, fedakarlığı, aziz şehitlerimizin canı, gazilerimizin teri ve kanı ile Anavatan Türkiye’nin büyük ve unutulmaz katkıları vardır. Haklı ve kutsal mücadelemiz devam ederken, bugün vatan bildiğimiz bu topraklarda Anavatan Türkiye ile kahraman Türk ordusunun korumasında altında özgür ve egemen olarak yaşarken, ilke ve inkılaplarınız mücadele yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bu, sonsuza dek böyle olacaktır.

Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde manevi huzurunuzda yeniden söz veriyoruz; Her ne pahasına olursa olsun Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Dünya üzerimize gelse de devletimiz, özgürlüğümüzü, egemenliğimizi ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Rahat uyuyunuz ruhunuz şad olsun. Türk ulusu size minnettardır."

YILMAZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Kıbrıs Türkü’nün şanlı mücadelesinin en kıymetli eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünü büyük bir kıvançla kutluyoruz. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!’ şiarı ile yola çıkan kahramanlar 40 yıl önce KKTC’yi kurarak egemenliklerine sahip çıkmıştır. 100. yaşını geçtiğimiz günlerde kutlayan Türkiye Cumhuriyeti’nin, bugün olduğu gibi gelecekte de güç ve fikir birliği içinde Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimizin yanında olma kararlılığını bir kez daha teyit ediyor, aziz hatırınızı saygı ile yad ediyoruz.”

GÜRAK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın anıt özel defterine yazdığı mesaj ise şöyle:

“Ömrünü, varlığından güç aldığı Aziz Türk Milleti’ne adayan Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi baş komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

Büyük bir coşku ve gururla kutladığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40. yıl dönümünde huzurunuzdayız.

Özgürlüğünü korumak için haksızlık ve zulme karşı eşsiz bir mücadele veren Kıbrıs Türk halkı şanslı mücadelesini hür ve bağımsız Devletini kurarak tüm dünyaya haykırmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğini sağlamak, mücahit Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumak için her şart da vazifemizi yerine getirme kararlılığı ile sizi silah arkadaşlarınızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük ve destansı mücadele yürüten Devlet büyükleri aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Öte yandan kutlamalar çerçevesinde dün sabah Şehitler Anıtı’nda da yerel tören düzenlendi.