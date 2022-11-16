Cumhurbaşkanı Tatar vurguladı: “Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlandı.Kutlamalar çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde saat 09.30’de tören yapıldı.Tören’de ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığını temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Türkiye Cumhuriyeti Sivil Savunma Bakanlığını temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu yer aldı.Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, anıt özel defteri imzalandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterine şunları yazdı:“Aziz Atatürk,Anadolu’da başlattığınız İstiklal Savaşı ile kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nden güç ve ilham alarak yürüttüğümüz mücadele sonrasında kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünün, bağımsızlığının ve egemenliğinin doruk noktasını temsil ederken, temellerinde halkımızın büyük fedakarlığı, aziz şehitlerimizin canı, gazilerimizin teri ve kanı vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işaret ettiğiniz yolda ilerlerken, düşünceleriniz, ilkeleriniz, inkılaplarınız yolumuzu aydınlatıyor.‘En büyük eserim’ dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’nin yardım ve desteğiyle haklı ve kutsal mücadelemize devam ederken, ‘Kahraman’ olarak nitelendirdiğiniz Türk ordusunun koruması ve güvencesinde, kendi vatanımızda, kendi devletimizin çatısı altında hür ve korkusuz olarak yaşıyoruz. Manevi huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz; Her ne pahasına olursa olsun Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. ‘Tek dişi kalmış canavar’ üzerimize gelse de devletimizi, özgürlüğümüzü, egemenliğimizi ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Ruhunuz şad olsun. “