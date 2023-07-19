“Türk askeri çekilirse katliamlar başlayabilir”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesi ve Türk askerinin çekilmesiyle Enosis’i gerçekleştirmek için Kıbrıs’ta katliamların yeniden başlayabileceğine işaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda “Kıbrıs tarihi ve iki eşit ayrı egemen devlet” konularında konuşma yaptı.1571 yılından beri Türklerin Kıbrıs adasında bulunduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Osmanlı İmparatorluğu’nun geçmişte güvenlik meselesi için Kıbrıs’ı fethettiğini ancak günümüzde kara parçası yanında artık hava sahası ve denizdeki zenginliklerin önem kazandığını, bu nedenle güvenlik meselesinin daha çok önem kazandığını aktardı.Kıbrıs Türk tarafının siyasi egemenliğinin kabul edilmemesi durumunda adada var olmanın mümkün olmadığını aktaran Tatar, “Egemenlik, ayrı bir halk olarak kendi geleceğini tayin etme ve çıkarları doğrultusunda bir anlaşmaya varmak demektir. Bu halkın demokrasisi, toprağı ve hakları vardır. Türkiye’nin garantörlüğü ve askerini bulundurması bizim için önemlidir. Egemenlikten vazgeçmek, ulusal menfaatler bakımından tehlikelidir” dedi.Türkiye’nin garantörlüğünün sona ermesi ve Türk askerinin çekilmesiyle Enosis’i gerçekleştirmek için Kıbrıs’ta katliamların yeniden başlayabileceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta barışın ve güvenliğin değerinin paha biçilemez olduğunu kaydetti.Yunanistan’ın sınırlarını genişletmek ve Türkiye’nin kıta sahanlığını azaltmak istediğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, sadece üzerinde yaşanan karanın değil aynı zamanda deniz ve hava sahasının da önemli olduğunu belirtti.