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Türk Ajansı Kıbrıs, İngilizce haber servisine başlıyor

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Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), bugünden itibaren (10 Ekim Pazartesi) İngilizce haber servisine başlıyor.

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Türk Ajansı Kıbrıs, İngilizce haber servisine başlıyor
 

“Türkçe Bülten”, “Rum Basını” ve “Fotoğraf” olarak üç farklı hizmeti bulunan TAK, yeni internet sitesinin devreye girmesi ve gerekli çalışmaların yapılmasının ardından bugünden itibaren abonelerine İngilizce haber servisi de sunacak.

TAK Müdürü Dr. Fehmi Gürdallı, “Twitter”ı etkili kullanan TAK’ın bugün yabancı kullanıcılar tarafından da takip edildiğini, Ajans’ın İngilizce yayına başlayarak uluslararası toplum için “referans haber kaynağı” olma konumunu güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gürdallı, TAK’ın misyonlarından birinin Kıbrıslı Türklerin sesini dünyaya duyurmak olduğunu, İngilizce haber servisiyle bu misyonu daha iyi yerine getirme şansını elde edeceklerini kaydetti. 

TAK Müdürü Gürdallı, bir sonraki hedefin Rumca haber servisine başlamak olacağını da vurguladı.
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