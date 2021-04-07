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Turizmi 12 Nisan’da en güvenilir şekilde açacağız

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Bakan Ataoğlu, 12 Nisan’da güvenli bir şekilde turizm faaliyetlerine başlama kararlılığında olduklarını belirtti

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Turizmi 12 Nisan’da en güvenilir şekilde açacağız
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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 12 Nisan tarihinde “Kapalı Devre” turizm modelinin, pandemi koşullarında, en güvenli şekilde açılmasını sağlamak amacı ile turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Ataoğlu, “toplum sağlığını göz ardı etmeden, pandemi koşullarına uygun kriterler belirleyerek, 12 Nisan tarihinde “kapalı devre” turizm faaliyetlerini başlatıyoruz” diyerek, sektörün bir bütün olarak hareket etmesi ve belirlenecek kriterler ile ilgili sektörün de görüşünü alarak, güvenli bir şekilde turizm faaliyetlerine başlama kararlılığında olduklarını belirtti.
Toplantıda ayrıca “kapalı devre” turizm modelinde kullanılması planlanan akıllı bileklikler ile ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri tarafından bir de sunum gerçekleştirildi.
Bakan Ataoğlu toplantıya ilişkin açıklamasında, sektör temsilcilerinin açılım ile ilgili olarak ortaya koydukları önerilerin, Sağlık Üst Kurulu’na ileteceklerini ve “kapalı devre” turizm modeli ile ilgili kriter ve tedbirlerin kamuoyuna duyurulacığını belirtti.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Turizm Üst Kurul toplantısının ardından, “Kapalı devre” turizm modeline dahil olacak otellerin ve konaklama tesislerinin belirlenmesi amacıyla, KITOB, CİB ve KITSAB yetkilileri ile bir toplantı daha gerçekleştirdi.
 
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