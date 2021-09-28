“Turizme dört elle sarılmalıyız”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kış turizmini devreye alarak, durma noktasında olan turizm sektörünü hareketlendirmeye başladıklarını kaydetti





Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Turizmsiz bir KKTC düşünülemez.” diyerek, turizmin daha da gelişmesini sağlamak, değerlerini daha da öne çıkarmak amacıyla turizmi destekleyen çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Ataoğlu, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden olan turizm sektörünün bu özel günü buruk kutladığını belirtti.

Ataoğlu mesajında, “Bu yıl buruk da olsak umutluyuz. Dünyamız normale dönme süreci içerisinde büyük yol kat etti. Ülkemiz, yoğun çalışmalarımız sonrası, turizm kapılarını kademe kademe açmaya başlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, yaz sezonunda yaptıkları yaz sezonu turizmi ve geçtiğimiz günlerde halka ve turizm paydaşlarına ilettikleri kış turizmini devreye alarak, durma noktasında olan turizm sektörünü hareketlendirmeye başladıklarını kaydetti.

Uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolü olan turizmin, ekonomik boyutunun “hiç yabana atılmayacak kadar kıymetli” olduğunu söyleyen Ataoğlu, şöyle devam etti:

“Eski günlerdeki gibi olmasa da ülkemize ekonomik anlamda bir rahatlatma sağlamak için yaptığımız, kavgasını verdiğimiz bu atılımlar sayesinde ülkemizin oteli, rehberi, acentesi, taşımacısı, restoranı, esnafı, eğitmeni, rahat bir nefes almaya başlamıştır.Bu yaşadığımız pandemi ile artık dünya turizminde yeni bir döneme girilmiştir. Bu yeni dönemde iş birliği, veri ve deneyim paylaşımı ve kriz yönetimi artık daha çok önemli olmaya başlamıştır.”

Turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması için, güç birliklerine gidilerek, sorunların birlikte çözülmesi gerektiğini kaydeden Ataoğlu, bu bağlamda Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, turizmin daha da gelişmesini sağlamak, değerlerini daha da öne çıkarmak amacıyla, turizmi destekleyen çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Turizm paydaşlarıyla birlikte sıklıkla toplanıp değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Ataoğlu, “Ülkemizde turizmin sürdürülebilir ve sorumlu gelişimini önemsiyoruz.” dedi.

Ataoğlu, “Cennetten bir ada olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hep beraber sahip çıkmalıyız. Birbirimize daha çok kenetlenerek, kültürümüzü tanıtarak, turizme dört elle sarılarak, ülkemizi kalkındırmalıyız.” dedi.

