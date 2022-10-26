Turizmde yeni istihdam kapısı

Mesleki Eğitim Faaliyetlerine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Yaşam Boyu Eğitim Kursları düzenlenmesi ve eğitimini tamamlayanların istihdamının sağlanması amaçlanıyor. Çalışma dönemi içerisinde kurslara katılacak olan kişilere asgari ücretin yarısı kadar maaş ödenecek





Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği arasında “Mesleki Eğitim Faaliyetlerine” ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile 35/2020 sayılı Mesleki Yeterlilik Yasası çerçevesinde Yaşam Boyu Eğitim Kursları düzenlenmesi ve eğitimini tamamlayanların istihdamının sağlanması amaçlanıyor. 15 Kasım’a kadar başvuru kabul edilecek kurslar için OTEM, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği’ne başvuru yapılabilecek.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Asbaşkanı Umut Gürtunç imza töreninde yaptığı konuşmada, protokole birlik adına imza koymaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Büyük bir ihtiyaçtır bizim için” dedi.

Başvuruların 15 Kasım’a kadar kabul edileceğini kaydeden Gürtunç, 21 Kasım’da da kursların başlamasını öngördüklerini söyledi. Gürtunç, birlik olarak hem uygulama hem de istihdam konusunda gereken desteği vereceklerini kaydetti.

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım da, ülke adına bir eksikliği gidermek için protokole imza attıklarını belirterek, çalışmadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel de, "bugün yine bakan arkadaşlarla bir ilke imza koyduk" diye başladığı konuşmasında, icraat yapmak için hükümete geldiklerini, Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilemeyen ve uzun zaman bekleyen yasaları reform nitelikli olarak Meclis’ten geçireceklerini hep söylediklerini kaydetti.

Turizmde ara eleman ve kalifiye eleman sıkıntısı çekildiğine işaret eden Başbakan Üstel, atılacak imzayla bir süredir kapalı olan OTEM’i yeniden faaliyete geçirerek, eğitimler verileceğini söyledi. Eğitim görecek kişilere verilecek asgari ücretin yarısı kadar ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın karşılayacağını kaydeden Başbakan Üstel, gençlerin, alacağı eğitimle turizmde veya restoran sektöründeki sıkıntının giderileceğini düşündüklerini belirtti.

Diğer sektörlerde de ara eleman yetiştirmek için hem Eğitim Bakanlığı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalar yaptığını dile getiren Başbakan Üstel, ilerleyen günlerde bunların paylaşılacağını söyledi.

“Atacağımız imzalarla ülkemize ve gençlerimize yeni bir istihdam kapısı yaratıyoruz” diyen Başbakan Üstel, çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde kurslar açılacağını belirtti.

Eğitim Bakanlığı tarafından barista eğitimi için bir buçuk aylık, servis, mutfak ve kat hizmetleri için 2 buçuk aylık, barmenlik için 4 aylık, ön büro için 5 buçuk aylık süre belirlendiğini kaydeden Bakan Taçoy, 1 gün OTEM’de, 4 gün de iş yerlerinde olmak üzere günde 8 saat eğitimlerin verileceğini söyledi.

Bu çalışma dönemi içerisinde kurslara katılacak olan kişilere asgari ücretin yarısı kadar maaşın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca ödeyeceğini kaydeden Taçoy, istihdamlarını teşvik etmek adına bu kişileri işe alanlara ise 2 yıllık işveren katkı payının yine bakanlığın İstihdamı Destekleme Merkezi’nden ödemesinin yapılacağını belirtti.

Öte yandan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada protokolün ülke gençliği için çok önem arz ettiğini ve bundan ülke turizminin de yararlanacağını söyledi.

Ataoğlu, geçtiğimiz yıl bakanlık tarafından başlatılan ve bu yıl da genişletilerek devam eden ara eleman yetiştirme kurs programı çerçevesinde bu yıl baristalık, ön büro, mutfak, servis, barmen, kat hizmetleri gibi alanlarda eğitimler verileceğini belirtti.

Ülkede yaşayan gençlerin adadan ayrılmaması ve garantili iş olanağı sağlanması nedeni ile hem otellerde hemde restoranlarda yaşanan ara elaman sıkıntısını ortadan kaldıracağını dile getirdi.

Ülkede ailevi sıkıntılar nedeni ile sosyal yardıma muhtaç gençlerin de geçmiş yıllarda bu programlara dahil edildiğini de dile getiren Ataoğlu, bu gençlerin hayata kazandırılması için bu tür iş garantili kurs programların önemli olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, kursa katılacak olan gençlere yarım asgari ücret verilmesi ve kursu başarı ile tamamlayan kursiyerler için 2 yıl işveren prim desteği sağlanması da protokol gereği yapılacaktır.

Otellerde ve restoranlarda çalışan gençlerin yerli istihtam olmasının ülkenin tanıtımına da fayda sağlayacağını anlatan Ataoğlu, kültürünü ve geçmişini bilen gençlerin ülkeye gelen turistler içinde rehber niteliği taşıyacağını söyledi.

Ataoğlu bakanlık döneminde 101 kursiyerin OTEM tarafından sertifikalandırıldığını ve talepleri doğrultusunda otel ve restoranlarda istihdam edildiğini belirtti.

Gelecek dönemde mevcut turizm çalışanları için de eğitim seviyelerini yükseltmeleri için kurs programları düzenleyeceklerini anlatan Ataoğlu, mevcut turizm çalışanları için de böylesi kurs programlarının önemli olduğunu söyledi.



