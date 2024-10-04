Turizmde Türkiye-Güney Kıbrıs işbirliği gelişiyor!

Cruise gemileri, Türkiye limanları ile Limasol arasında doğrudan seferler düzenliyor. 2 Ekim’de Limasol limanından hareket eden cruise gemisinin 3 Ekim sabahı Antalya’ya ulaştığı bilgisi, uydu görüntüleriyle doğrulandı

Kuzey Kıbrıs, turizm alanında zor bir dönem geçirirken, Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti arasında turizm işbirliğinin gelişmekte olduğu dikkat çekiyor.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, bu durumu eleştirerek Kıbrıslı Türklerin turizm sektöründe yok sayıldığını ifade etti.

Özuslu, çeşitli limanlarda durarak yolcularına birden fazla ülke veya şehir görme imkanı sunan cruise gemilerinin güzergahlarında Türkiye ile Kıbrıs’ın güneyinden destinasyonlar bulunduğunu belirtti. Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında resmi bir ‘tanınma’ olmadığını hatırlatan Özuslu, buna rağmen cruise gemilerinin Türkiye limanları ile Limasol arasında doğrudan seferler düzenlediğini vurguladı.

Örneğin, 2 Ekim’de Limasol limanından hareket eden Marella Discovery adlı cruise gemisinin 3 Ekim sabahı Antalya’ya ulaştığı bilgisi, uydu görüntüleriyle doğrulandı. Özuslu, Türkiye-Kıbrıs (Rum) limanları arasında direkt sefer düzenleyen şirketlerin arasında, Kıbrıslı Rum turizm acentelerine "kuzeye dönük operasyonlarınızı durdurun" çağrısı yapan Almanya merkezli TUİ’nin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Özuslu, geçmişte turizmden sorumlu bakanların "Cruise gemileri Kıbrıs’a, Mağusa ve Girne limanlarına gelecek" açıklamalarını hatırlatarak, gemilerin aslında Larnaka, Limasol ve Aynapa’ya geldiğini, bu durumun Kıbrıslı Türkleri daha da izole ettiğini savundu. "Egemen eşitlik" ve "istikrar" gibi söylemlerle Kıbrıslı Türklerin durumunun göz ardı edildiğini ifade eden Özuslu, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Özuslu, Kıbrıs Türklerinin turizmde nasıl yok sayıldığını Ankara’daki yetkililere sormak gerektiğini vurgulayarak, "Turizmde de Kıbrıslı Türkler by-pass ediliyor, yok sayılıyor. Tıpkı spor alanında olduğu gibi!" dedi. Kıbrıslı Türklerin yönetim tarafından susturulduğunu da sözlerine ekleyen Özuslu, konunun ciddiyetine dikkat çekti.