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Turizmde açılım 4 Haziran'da başlıyor

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Başbakan Saner, turizmde en önemli açılımı oluşturacak olan çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine dönük çalışmaların tamamlandığını ve bu çerçevede bu uygulamaya 4 Haziran tarihinden itibaren başlanacağını açıkladı

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Turizmde açılım 4 Haziran'da başlıyor

Başbakan Ersan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar ışığında 31 Mayıs - 7 Haziran arasında uygulanacak yeni Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Başbakan Saner, açıklamasında,  azalan vaka sayısı göz önünde bulundurularak  sokağa çıkma yasağının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları ve önerisine de istinaden,  31 Mayıs Pazartesi - 7 Haziran Pazartesi tarihleri arasında, haftanın tüm günleri için  23.30 - 05.00 saatleri arasında uygulanmasına  karar verildiğini duyurdu.

Bu bağlamda, haftanın tüm günleri için 23:30 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Başbakan Saner, perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörlerin 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhanelerin ise 06:00-22:30  saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.  Saner, marketlerin yeni düzenlemeye göre  07:00-22:00 saatleri arasında açık olabileceğini kaydetti.

Başbakan Saner, alınan diğer önemli kararın  ise Güney sınır kapıları geçişlerine dönük uygulamalar olduğunu belirterek, alınan karar çerçevesinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçişlerde son  7 günde  yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu aranacağını kaydetti.

Başbakan Saner, turizmde en önemli açılımı oluşturacak olan çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine dönük çalışmaların tamamlandığını ve bu çerçevede bu uygulamaya 4 Haziran tarihinden itibaren başlanacağını açıkladı. Başbakan Saner, çift aşılı kişiler gelmeden 72 saat önce yapılmış PCR ve aşı belgeleriyle ülkeye girişi esnasında Havaalanında tekrar PCR yaptıracaklarını ve neticenin negatif olması halinde ülkeye karantinasız  girişlerine izin verileceğini duyurdu.

Başbakan Saner ayrıca, lunapark, festival alanı, tombala v.b etkinliklerin de sosyal mesafe kuralları gözetilerek açık alanlarda kurulmaları yönünde karar alındığını da açıkladı.

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