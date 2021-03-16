Turizmcilerin isyanı büyüyor

Aylardır mali sıkıntı yaşayan turizm emekçileri bu kez seslerini duyurmak için Lefkoşa'da daha kalabalık bir şekilde eylem yaptı. Eylemin ardından turizm sektörü temsilcileri ve hükümet yetkilileri perşembe günü bir araya gelmeyi kararlaştırdı

Turizm Emekçileri İnisiyatifi adıyla örgütlenen turizm emekçileri pandemi nedeni ile yaklaşık 9 aydır evine ekmek götüremediği ve hükümetten gerekli maddi desteği alamadıkları gerekçesi ile eylem yaptı.Lefkoşa Terminal alanında toplanan turizm emekçileri, ellerinde “İş, aş, adalet”, “Çocuğum aç”, “Yönetmek Kapatmak Değildir”, “Söz Turizmin”, “Biz De Emekçiyiz”, “Vergiyi Alırken İyi”, “Kiramı Ödeyemiyorum”, “Memur Olmak İstiyorum”, “Biz Öteki Değiliz”, “Gördük 1000 Beş Yüzünüzü”, “Açım, Aç” pankartlarıyla Meclise yürüdü.Eylemciler, Meclis önünde sloganlar atıp sorunlarını dile getirdi.Turizm emekçileri inisiyatifinin organize ettiği eylemde eylemcilerin taleplerini Başbakan Ersan Saner iletmesi sonucu eyleme perşembe gününe kadar ara verildi.Turizm sektörü temsilcileri ve hükümet yetkilileri perşembe günü yeniden bir araya gelecek ve talepler yeniden masaya yatırılacak.Eylem organizatörlerinden Fuat Neşe, “Biz emekçiler, Otelciler Birliği, Casinocular Birliği, Sağlık Bakanı ve Başbakan’ın bir araya gelerek yeni bir değerlendirme yapılması konusunda anlaştık” açıklamasına yer verdi.Fuat Neşe, Başbakan Saner ile görüşmelerinde taleplerini bir kez daha aktardıklarını söyledi.Neşe, “Bir ilerleme var ama somut anlaşma henüz olmadı” diyerek taleplerini şöyle aktardı:“Biz kapalı usül charter seferlerin yıl sonuna kadar açılmasını, gelecek yolcuların PCR ile alınmasını talep ettik. Bu noktada denetimlerin de artırılması gerektiğini ortaya koyduk. Aşı planının derhal turizm sektörünün de dahil edilmesi ve Mayıs ayına kadar tüm çalışanların aşılanmasını istedik. Bazı konularda sıcak yaklaşmalar oldu, aşı ile ilgili ise onlar da bir tarih öngöremiyor.”Fuat Neşe, tarafların Perşembe günü yeniden bir araya gelme konusunda anlaştığını ifade etti.