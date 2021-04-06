Turizmcilerden karavanlı eylem

Turizm Emekçileri İnisiyatifi, Başbakanlık önünde karavan getirip eylem başlattı

Turizm Emekçileri İnisiyatifi, Bakanlar Kurulu’ndan turizme yönelik bekledikleri kararların çıkmaması nedeniyle seslerini duyurmak için eylem başlattı.Açlık Çadırı olarak adlandırılan eylemde başbakanlık önüne karavan getirildi ve çadır kuruldu. Eylemde şimdilik açlık grevi olmayacağı belirtildi.Eylemde, ‘Su akar iz bırakır turist döviz bırakır’ , ‘Çocuğum aç’ , ‘biz de açız’, ‘Ünal baba Fikri baba bize sahip çık’, ‘kapıları aç’, ‘bizim de çocuklarımız var’, ‘adil paylaşım’ ve ‘nefes alamıyoruz’ pankartları dikkat çekti.Turizm Emekçileri İnisiyatifi adına açıklama yapan İnisiyatif sözcüsü Fuat Neşe, “Açlık grevi değil açlık çadırı” vurgusu yaparak, Başbakan Ersan Saner ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na seslendi.Açlık karavanını da gösteren Neşe, hükümet tarafından çare bulunana kadar eylemi sonlandırmayacaklarını söyledi ve “Netice alıncaya kadar 7/24 buradayız. Gerekli resmi açıklamalar yapılmazsa, buradan ayrılmamakta ısrarlıyız. 14 ayda 3 maaş alarak kendileri geçinmeye çalışsınlar bakalım” dedi.Daha önce turizm açılımı için 1 Nisan tarihinin ortaya atıldığını kaydeden Fuat Neşe, “ 1 Nisan’da açılacağız dediler ama yalan oldu. Şimdi de 12 Nisan deniliyor, kısmet göreceğiz. Eğer 12 Nisan’da açılmazsak yine eylemde olacağız. Biz hükümetin zor şartlarda olduğunu da görerek tam bir açılma beklemiyoruz zaten, her şeyin farkındayız” ifadelerini kullandı.Turizm Emekçileri İnisiyatifi üyeleri artık isyan noktasında olduklarını dile getirdi.İnisiyatif üyelerinden Çağrı Dilek, karar üreteceklerini söyleyen hükümetin Bakanlar Kurulu’ndan bir sonuç çıkmadığını savunarak, “Şimdi de 12 Nisan’da kapalı turizmden bahsediliyor ama artık söylenenlere inanmıyoruz” dedi.Dilek konuşmasına şöyle devam etti;“ Bir yılda 3 maaş ile geçinmeye çalıştık. Kredileri erteledik, ailelerimizden yardım istedik, yeri geldi yemedik içmedik. Kiralarımızı ödeyemeyecek duruma geldik, çocuğuna mama bile alamayanlar var, tüm birikimlerimizi bitirdik, zordayız. Bizler ödenek falan istemiyoruz yalnızca iş yerlerimizin geri açılmasını istiyoruz. Kontrollü açılım önerisinde bulunduk bunu da yapamıyorsanız bırakın gidin. Gerekli protokol imzalanana kadar buradan ayrılmayacağız”Çağrı DilekTurizm Emekçileri İnisiyatifi üyelerinden Ece Taneri konuşmasında, çok yorgun olduklarını ifade ederek, “Sinirler hat safhada, geleceğe dair ne yapacağımızı bilemeyecek bir duruma geldik. Açlık çadırı kurma kararımızı yürürlüğe koyduk. Artık en büyük savaşımız başladı, sonuna kadar da buradayız” mesajı verdi.Haklarının iadesini alana kadar eylemi bitirmeyeceklerini vurgulayan inisiyatif üyesi Taneri, “47 yaşımda ailemden destek almak zorunda kaldım. Daha ne kadar onlardan yardım alabilirim? 30 senedir turizm sektöründeyim. Benim işletmemi bitirdiler, açılım olsa bile işletmem 5 yıl daha kendine gelemez. Bizler işlerimizi geri istiyoruz bin 500 TL’lerin peşinde değiliz. Açlık çadırı bir şeyi değiştirmeyecek çünkü bizler zaten açız…” vurgusu yaptı.Taneri, esnaf kredisi ödeyemeyecek durumda olduğunu da söyleyerek, “Mahkeme bile hükümetten daha insaflıdır, en azından bana ne kadar ödeyebileceğimi sorarlar” dedi.Ece TaneriTurizm Emekçileri’nden Halil Sarsar, “Bizi bu raddeye getiren açlık ve tükenmişlik oldu. 150 binden fazla kişi adayı terk etti yurtdışından çalışmaya gelenlerde kalmadı. 14 aylık sürede nasıl geçindik onu devlete sormak lazım. Biz çok zor haldeyiz… Sonuç almaya geldik, umudumuz var, hükümete inanıyoruz” şeklinde konuştu.Halil SarsarTurizm Emekçileri’nden Davut Neşe, “Bizi bu raddeye getiren bizleri düşünmemeleri oldu. Onlar koltuğunda otururken biz ne yer içeriz düşünen olmadı” diyerek tepkisini dile getirdi. Neşe, “14 aydır ailelerimiz olmasa açlıktan ölmüştük” ifadelerini kullanarak, “hırsızlık mı yapalım?” diye sordu. Davut Neşe, “Keşke hiç turizme girmeseydim çok pişman oldum. İki çocuğum var yüzlerine bile bakamıyoruz artık isteklerini karşılayamıyoruz, zor durumdayız. Umudum kalmadı… Bize umut verecek bir şey yapılmıyor” dedi.Davut NeşeTurizm Emekçileri’nden Mahir Sümengen, “Sözün bittiği yerdeyiz. Çok şey söyledik ama duyulmadı” diyerek sitem etti. TL’nin değer kaybetmesiyle birlikte çok zor duruma düştüklerini anlatan Sümengen, “beş kuruş para almadan yaşamamız bekleniyor, matematiksel olarak biri gelip anlatsın” dedi. Sümengen, “Pandemi olmasa bile ülke olarak şartlarımız çok zor, alım gücü düştü, 3 aydır turist yok, binlerce insan maaş almadan geçinmeye çalışıyor ve birikimler bitti. Bunlar, son çırpınışlarımız havada kalmayan kayda değer açıklama bekliyoruz… Bunun sonu göçe gider” ifadelerini kullandı.Mahir Sümengen