Turizmcilerden acil çağrı: “Türkiye’den 500 bin aşı temin edilmeli”



Turizm sektörü, ülkenin normalleşme sürecine geçebilmesi için tek umut olarak aşıyı görüyor. Turizmin önemli isimlerinden, Otelciler Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, acil şekilde yoğun çaba sarfedilerek KKTC’nin Türkiye’den 500 bin aşıyı temin etmesi ve ülke nüfusunun tamamen aşılanarak Nisan ayı itibarı ile normalleşmenin sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Turhan şu mesajı verdi: “Başta Sn CumhurBaşkanımız Ersin Tatar olmak üzere Tüm Siyasetçilerden ve TC Büyükelçisinden acil beklentimiz yoğun çaba sarfederek KKTC’nin Türkiye’den 500 bin aşıyı temin ederek bu dünyalar güzeli ülkemizi tamamen aşılayarak Nisan ayı itibarı ile normalleşebilmemizin sağlanmasıdır. Hatta AB üzerindeki baskının da arttırılarak hakkımız olan aşının da bir an önce temin edilmesini sağlamalarıdır. Gerekiyorsa kampanya başlatalım para toplayalım özelden de temin için gayret sarfedelim. Zaman hızlı geçiyor.Ataletten sıyrılalım. Yakınmayalım yekinelim.”