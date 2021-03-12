Turizmciler helva dağıtacak

Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, bugün Başbakanlık önünde eylem yapacak ve “turizm sektörünün öldüğü” gerekçesiyle temsili helva dağıtacak



Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, bugün başbakanlık önünde eylem ve “turizm sektörünün öldüğü” gerekçesiyle temsili helva dağıtımı yapacak.

Eylem çerçevesinde saat 12.45’de basın açıklaması yapılacak, ardından “Fatiha okunup helva dağıtılacak”.

Açıklamada, “Son 1 yıldır koronadan dolayı komada olan turizm sektörünün çıkış yolu planlı aşılanma ve planlı açılım idi. Maalesef olmadı. Yoğun bakımda olan sektörün fişi çekildi. Birçok kişiye ekmek kapısı olan sektörün çalışanları öksüz kaldı. Allah Rahmet eylesin. Yaslı sektör üyelerine sabırlar diliyoruz” denildi.

Seyahat Acenteleri İnisiyatifi’nin açıklaması şöyle:

“Son 1 yıldır koronadan dolayı komada olan Turizm sektörünün çıkış yolu planlı aşılanma ve planlı açılım idi.

Malesef olmadı. Yoğun bakımda olan sektörün fişi çekildi. Birçok kişiye ekmek kapısı olan sektörün çalışanları öksüz kaldı.

Allah Rahmet eylesin. Yaslı sektör üyelerine sabırlar diliyoruz.

Rahmetli için 12 Mart 2021 Cuma günü başbakanlık önünde temsili helva dağıtımı yapılacaktır.”





