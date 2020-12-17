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“Turizm olmayınca ürünler elde kaldı”

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Sanayi Odası Başkanı Avunduk: “Bu yıl zeytinler elde kaldı. Sütte yüzde 75 ve su satışında yüzde 95 azalma yaşandı”

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“Turizm olmayınca ürünler elde kaldı”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk,  turizm sektörünün sanayicilerin can damarı olduğunu vurguladı.
Candan Avunduk turizmin sanayiciler açısından büyük katkısı olduğunu katma değer yarattığını ifade ederek, “Oteller yapıldığı zaman, bunların mobilyaları mermerleri alüminyumları gibi ürünleri yine yerel işletmelerden karşılıyorlar. Bizim yerli sanayimizin kendimizi geliştirmede turizmin büyük katkısı vardır" dedi.
Otellerde pandemiden dolayı zeytin tüketilmediğini ve zeytinin heba olduğunu anlatan Avunduk, “Süt ürünlerinin yüzde 75’i de tüketilemedi. İçme suyu neredeyse yüzde 90’a yakın üretim azalması yaşandı” diye konuştu.
Avunduk sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz sanayiciler olarak üretiriz ve bunu satmak isteriz. Bunu alacak olan otellerdir ve onların da tüketebilmesi için turistin gelmesi lazım. Bu oteller olmasaydı her ay 100 bin turist gelmeyecekti. Bunun etkisini düşünmemiz gerekiyor. O nedenle kaynakların adil dağıtımı çok önemlidir”
 
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